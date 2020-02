Υγεία - Περιβάλλον

Ανακοινώθηκε το εμβόλιο για τον κορονοϊό

Πότε ξεκινούν οι κλινικές δοκιμές. Αποκαρδιωτικός ο νέος απολογισμός των θυμάτων. Αυξάνονται και όσοι αποθεραπεύτηκαν.

Το πρώτο εμβόλιο για την αποτροπή της μόλυνσης από τον κορονοϊό ο οποίος έχει στοιχίσει τη ζωή σε κάπου χιλιάδες ανθρώπους στην Κίνα και διεθνώς θα αρχίσει να υποβάλλεται σε κλινικές δοκιμές περί τα τέλη του Απριλίου, ανακοίνωσε σήμερα ο υφυπουργός Επιστήμης και Τεχνολογίας της Κίνας Σου Νανπίνγκ.

Ο Σου έκανε την αναγγελία αυτή κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Εξάλλου ο Τζου Τσι, αναπληρωτής γενικός γραμματέας της Κινεζικής Ακαδημίας Επιστημών, δήλωσε στους δημοσιογράφους πως οι εταιρείες που έχουν ξαναρχίσει να λειτουργούν οφείλουν να εξασφαλίζουν σωστό εξαερισμό των χώρων εργασίας και να φροντίζουν να υπάρχει ασφαλής απόσταση μεταξύ των εργαζομένων.

Νέα αύξηση του αριθμού των νεκρών

Ο απολογισμός των νεκρών της επιδημίας πνευμονίας που έχει προκαλέσει ο κορονοϊός ο οποίος εμφανίστηκε τον Δεκέμβριο στην πόλη Ουχάν, την πρωτεύουσα της επαρχίας Χουμπέι της Κίνας, ανήλθε σε 2.236 ως τα μεσάνυχτα της Πέμπτης, αυξημένος κατά 118 από την προηγουμένη, ανακοίνωσε η Εθνική Επιτροπή Υγείας σήμερα.

Η συντριπτική πλειονότητα — οι 115 — μεταξύ των θανάτων που αναφέρθηκαν το περασμένο 24ωρο καταγράφηκαν στη Χουμπέι. Στην Ουχάν, την εστία της επιδημίας, υπέκυψαν 99 ασθενείς.

Παράλληλα, σύμφωνα με τα δεδομένα των κινεζικών υγειονομικών αρχών, καταγράφηκαν στην ηπειρωτική Κίνα χθες 889 νέα επιβεβαιωμένα κρούσματα, αριθμός αρκετά υψηλότερος από τα 394 κρούσματα που είχαν επαληθευτεί την προηγουμένη. Το σύνολο των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων του COVID-19 στην ηπειρωτική Κίνα, εξαιρουμένων των αυτόνομων περιοχών του Χονγκ Κονγκ και του Μακάο, σε 75.645 μέχρι σήμερα.

Πάντως ο αριθμός των ανθρώπων που αποθεραπεύθηκαν και έλαβαν εξιτήριο από τα νοσοκομεία και τις κλινικές όπου είχαν εισαχθεί ξεπέρασε τον αριθμό των νέων κρουσμάτων, για τρίτη συναπτή ημέρα, σύμφωνα με την Εθνική Επιτροπή Υγείας: 2.109 ασθενείς βγήκαν από τα νοσοκομεία χθες, αριθμός πολύ υψηλότερος από τα 889 νέα επιβεβαιωμένα κρούσματα της Πέμπτης. Συνολικά, 18.264 άνθρωποι που είχαν μολυνθεί από τον ιό αποθεραπεύθηκαν ως χθες τα μεσάνυχτα.