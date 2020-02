Οικονομία

Μητσοτάκης: δεν μπορούμε να κάνουμε περισσότερα με λιγότερα

Το μήνυμα Μητσοτάκη και οι θέσεις της Ελλάδας στον ευρωπαϊκό «τοίχο» κατά τη συζήτηση για τον προϋπολογισμό.

«Δεν μπορούμε να κάνουμε περισσότερα με λιγότερα» επανέλαβε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την τοποθέτησή του στη διάρκεια των χθεσινών εργασιών του έκτακτου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, με αντικείμενο το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίοδο 2021-2027.

Ο κ. Μητσοτάκης στην παρέμβασή του, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, τόνισε πως οι υφιστάμενες προτάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου απέχουν πολύ από αυτές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αλλά και, κυρίως, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Υπενθυμίζεται ότι η απόσταση που χωρίζει τις προτάσεις αυτές υπερβαίνει τα 200 δισεκ. ευρώ. Σε αυτό το πλαίσιο, όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι είναι απαραίτητο να βολιδοσκοπηθούν οι προθέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και να υπάρξει η μεγαλύτερη σύγκλιση μεταξύ των δύο τόσο σημαντικών για το Ευρωπαϊκό οικοδόμημα, οργάνων. «Δεν πρέπει να εμφανιστούμε ως νέοι αλχημιστές», συμπλήρωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Επιλέγοντας ένα παράδειγμα που έχει μεγάλη σημασία για τους Ευρωπαίους πολίτες, το μεταναστευτικό-προσφυγικό, όπως αναφέρεται, ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι οι περικοπές στον τομέα αυτό δεν είναι οι σωστές και είναι στην αντίθετη κατεύθυνση από τις προσδοκίες των πολιτών, επισημαίνεται ακόμα.

«Σημείο αναφοράς η Πολιτική Συνοχής»

Ειδική αναφορά έκανε ο πρωθυπουργός στην Πολιτική Συνοχής, σημειώνοντας ότι δεν θα πρέπει να θεωρείται απλά ως μεταφορά πόρων από τις πλούσιες χώρες προς τις φτωχότερες. Όπως χαρακτηριστικά σημείωσε, «η Πολιτική Συνοχή αποτελεί σημείο αναφοράς». Και αυτό γιατί οι συγκεκριμένοι πόροι είναι, για αρκετές χώρες, σημαντικοί έτσι ώστε να υλοποιηθούν έργα υποδομών, εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης του ανθρώπινου δυναμικού που ενισχύουν την απασχόληση, την ανάπτυξη και την ευημερία των πολιτών, σημειώνουν οι κυβερνητικές πηγές.

Υπογράμμισε δε, όπως γίνεται ακόμα γνωστό, πως ενώ οι προτάσεις που έχουν κατατεθεί δίνουν στην Ελλάδα αυξημένους πόρους, στο σύνολό τους δεν επαρκούν για να καλύψουν επιπτώσεις που άφησε η κρίση στη χώρα. «Το Ταμείο Συνοχής και η Κοινή Αγροτική Πολιτική συνέβαλαν στο να μείνει η Ελλάδα στο ευρώ», συμπλήρωσε ο κ. Μητσοτάκης, σημειώνοντας πως η Κοινή Αγροτική Πολιτική είναι άκρως σημαντική για τον πρωτογενή τομέα στην Ελλάδα.

Όσον αφορά το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης ο πρωθυπουργός στάθηκε στο γεγονός πως αυτό είναι σημαντικό, αλλά θα έπρεπε να «επιβραβεύει τις χώρες που κινούνται ταχύτερα». Υπογράμμισε την απόφαση της Ελλάδας να κλείσουν όλες οι λιγνιτικές μονάδες έως το 2023, πλην μίας που θα κλείσει έως το 2028.

Οι εργασίες της συνόδου κορυφής της ΕΕ για το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο που διακόπηκαν το βράδυ της Πέμπτης προκειμένου ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ να έχει διμερείς διαβουλεύσεις με τους ηγέτες των κρατών-μελών της ΕΕ, θα συνεχιστούν σήμερα στις Βρυξέλλες, στις 10 το πρωί.