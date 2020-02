Πολιτισμός

Επίθεση Τραμπ στα.. “Παράσιτα”

Επικριτικός και εριστικός απέναντι στην ταινία που «σάρωσε» τα Όσκαρ. Επίθεση και στον Μπραντ Πιτ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επέκρινε έντονα χθες Πέμπτη την απονομή από την αμερικανική ακαδημία κινηματογράφου του Όσκαρ καλύτερης ταινίας για το 2020 στο νοτιοκορεάτικο φιλμ Παράσιτα (Parasite).

Κατά τη διάρκεια προεκλογικής συγκέντρωσης στο Κολοράντο Σπρινγκς του Κολοράντο, ο Τραμπ διερωτήθηκε, απευθυνόμενος στο ακροατήριό του, «πόσο άσχημα ήταν τα βραβεία της ακαδημίας κινηματογράφου φέτος; Τα είδατε;».

«Νίκησε μια ταινία από τη Νότια Κορέα! Τι στον διάβολο ήταν αυτό; Αρκετά προβλήματα έχουμε με τη Νότια Κορέα στο εμπόριο. Κι από πάνω, της δίνουν το βραβείο της καλύτερης ταινίας της χρονιάς;» συνέχισε ο Ρεπουμπλικάνος εκφράζοντας την απαρέσκειά του.

Υβρίδιο θρίλερ, οικογενειακής κωμωδίας και σάτιρας για τις κοινωνικές ανισότητες, η ταινία Παράσιτα του νοτιοκορεάτη σκηνοθέτη Μπονγκ Τζουν-χο είναι το πρώτο μη αγγλόφωνο φιλμ μεγάλου μήκους που έλαβε το σημαντικότερο βραβείο της βιομηχανίας του Χόλυγουντ.

Ο Τραμπ άφησε να γίνει σαφές ότι δεν έχει δει την ταινία: «Είναι καλή; Δεν ξέρω».

Η αμερικανική εταιρεία που διένειμε την ταινία, η Neon, αντέδρασε με ένα βιτριολικό σχόλιο στα σχόλια του Αμερικανού προέδρου. Κατ’ αυτήν, η δυσπιστία που δείχνει ο Τραμπ έναντι του υποτιτλισμένου φιλμ είναι «κατανοητή: δεν ξέρει ανάγνωση».

Στην προεκλογική του εμφάνιση ο Τραμπ, ακρογωνιαίος λίθος της προεδρίας του είναι το εθνικιστικό σύνθημα «Πρώτα η Αμερική» (America First), συνέχισε εκφράζοντας την προτίμησή του, αν όχι τη νοσταλγία του, για τις μεγάλες κλασικές ταινίες της χρυσής εποχής του Χόλιγουντ.

«Δώστε μας το ‘Όσα παίρνει ο άνεμος’. Μπορούμε να έχουμε ξανά το Όσα παίρνει ο άνεμος, παρακαλούμε;», είπε ο μεγιστάνας, αναφερόμενος στην ταινία του 1939 σε σκηνοθεσία Βίκτορ Φλέμινγκ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος εξαπέλυσε εξάλλου φραστικά πυρά εναντίον του Μπραντ Πιτ, που έλαβε βραβείο Β΄ ανδρικού ρόλου φέτος, αποκαλώντας τον «εξυπνάκια». Ο Πιτ, παραλαμβάνοντας το αγαλματίδιο, κατέστησε σαφές πως τασσόταν υπέρ της παραπομπής του Τραμπ σε δίκη. Ο Τραμπ απαλλάχθηκε από τη Γερουσία στις αρχές του μήνα.

"Κατανοητό, δεν ξέρει να διαβάζει", ήταν το σχόλιο - απάντηση της εταιρείας διανομής της ταινίας.