Κυπριακή ΑΟΖ: Γαλλία και Ιταλία ξεκινούν γεωτρήσεις

Έντονη αναμένεται η κινητικότητα στην κυπριακή ΑΟΖ την επόμενη περίοδο. Το πρόγραμμα της Κύπρου προχωρά κανονικά διαμηνύει ο υπουργός Ενέργειας.

Έντονη αναμένεται η κινητικότητα στην κυπριακή Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη την επόμενη περίοδο με γεωτρήσεις από την γαλλο-ιταλική κοινοπραξία και αμερικανικές εταιρείες.

Η αρχή θα γίνει τον Απρίλιο στο οικόπεδο 6 από τις ΕΝΙ και Total, όπως είπε στο euronews ο υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας της Κύπρου, Γιώργος Λακκοτρύπης.

Ο κ. Λακκοτρύπης τόνισε ότι το ενεργειακό πρόγραμμα της Κύπρου εφαρμόζεται σύμφωνα με τον προγραμματισμό.

«Οι προκλήσεις από τουρκικής πλευράς δεν είναι κάτι καινούργιο, απλά το τελευταίο διάστημα βλέπουμε μια κλιμάκωση αυτών των ενεργειών. Αλλά πρέπει να πω ότι παρά όλες αυτές τις προκλήσεις, τις διαχρονικές προκλήσεις, το πρόγραμμα της Κυπριακής Δημοκρατίας προχωρά κανονικά και βεβαίως ετοιμαζόμαστε για έναν νέο κύκλο ερευνητικών γεωτρήσεων, οι οποίες θα αρχίσουν πολύ σύντομα από την γαλλοιταλική κοινοπραξία Total και ENI. Αυτό το πρόγραμμα θα το ακολουθήσει και πρόγραμμα από αμερικανικές εταιρείες, από την Exxon και την Qatar Petroleum».

Σε σχέση με τις πρόσφατες δηλώσεις Τούρκου αξιωματούχου για την υπογραφή οριοθέτησης θαλασσίων ζωνών με το Ισραήλ μετά από την υπογραφή των σχετικών τουρκολιβυκών μνημονίων, ο υπουργός Ενέργειας τόνισε ότι μέλημα της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι η ενδυνάμωση των σχέσεων με τις γειτονικές της χώρες, είτε σε διμερές είτε σε πολυμερές επίπεδο.

Σχολιάζοντας αμερικανικά δημοσιεύματα που συνδέουν την άρση του εμπάργκο όπλων στην Κύπρο από το αμερικανικό Κογκρέσο με τις δραστηριότητες της Exxon Mobil στην κυπριακή ΑΟΖ, ο κ. Λακκοτρύπης τόνισε ότι η προσπάθεια της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι η ευθύγραμμιση των συμφερόντων. «Τα συμφέροντα λοιπόν μεγάλων εταιρειών και βέβαιως των χωρών από τις οποίες προέρχονται με την Κυπριακή Δημοκρατία και τα συμφέροντα εντός της ΑΟΖ της», σημείωσε ο κ. Λακκοτρύπης που μίλησε ακόμα για αυξανόμενο ενδιαφέρον από αμερικανικής πλευράς.