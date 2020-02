Υγεία - Περιβάλλον

Πρωτοποριακή γυναικολογική επέμβαση στη Θεσσαλονίκη

Γυναίκες με διαφορετικού τύπου καρκίνο υποβλήθηκαν στην επέμβαση που για πρώτη φορά έγινε στην Ελλάδα.

Για πρώτη φορά στην Ελλάδα πραγματοποιήθηκε στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης επέμβαση ενδοσκοπικού εξωπεριτοναϊκού παρα-αορτικού λεμφαδενικού καθαρισμού σε δύο γυναίκες μέσης ηλικίας με γυναικολογικό καρκίνο, οι οποίες πήραν εξιτήριο ύστερα από νοσηλεία δύο και τριών ημερών.

Η μία εκ των γυναικών είχε καρκίνο των ωοθηκών και του ενδομητρίου, ενώ η άλλη είχε εκτεταμένο καρκίνο του ενδομητρίου και οι επεμβάσεις πραγματοποιήθηκαν, στις 12 και 13 Φεβρουαρίου 2020, από την Πανεπιστημιακή Β' Μαιευτική- Γυναικολογική Κλινική του Ιπποκρατείου.

Με την τεχνική του ενδοσκοπικού εξωπεριτοναϊκού παρα-αορτικού λεμφαδενικού καθαρισμού, η επέμβαση γίνεται ταχύτερα, υπάρχει μικρότερη νοσηρότητα και η ασθενής νοσηλεύεται μικρότερο χρονικό διάστημα, εξήγησε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο διευθυντής της Β' Μαιευτικής- Γυναικολογικής Κλινικής του Ιπποκρατείου, αναπληρωτής καθηγητής Κωνσταντίνος Δίνας.

Η μέθοδος αυτή, όπως σημείωσε ο κ. Δίνας, μπορεί να εφαρμοστεί και σε περιστατικά με καρκίνο του τραχήλου της μήτρας προκειμένου να γίνει σταδιοποίηση ώστε να δοθεί στην ασθενή η κατάλληλη θεραπεία.

Είναι η πρώτη φορά που πραγματοποιήθηκαν επεμβάσεις με αυτή την τεχνική, τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα, στην Ελλάδα, από ιατρούς του Ιπποκρατείου, οι οποίοι εκπαιδεύτηκαν στο εξωτερικό.

Να σημειωθεί ότι στις 6-7 Μαρτίου, οι ιατροί της Β' Μαιευτικής - Γυναικολογικής Κλινικής του Ιπποκρατείου θα μεταφέρουν την αποκτηθείσα εμπειρία τους, μέσω εκπαιδευτικού σεμιναρίου, στους γυναικολόγους με ενδιαφέρον στην ογκολογία.