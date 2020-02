Αθλητικά

Μπακς: Επέστρεψε και...σάρωσε ο Giannis

Εύκολη νίκη επί των Πίστονς, με τον Γιάννη να…σολάρει και πάλι.

Με τον καλύτερο δυνατό τρόπο επέστρεψαν στις αγωνιστικές υποχρεώσεις μετά το All Star Game τόσο το Μιλγουόκι όσο και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο. Οι Μπακς πέρασαν εύκολα από το Ντιτρόιτ με 126-106 και βελτίωσαν το ρεκόρ τους σε 47-8, που παραμένει το καλύτερο στο πρωτάθλημα.

Ο «Greek Freak» ήταν και πάλι εντυπωσιακός και χωρίς αντίπαλο στην ρακέτα των Πίστονς ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 33 πόντους (13/20 δίποντα, 0/3 τρίποντα, 7/11 βολές), 16 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 3 κλεψίματα και 1 μπλοκ σε 32 λεπτά συμμετοχής.

Άξιος συμπαραστάτης του Giannis ο έτερος All Star της ομάδας, Κρις Μίντλετον που πρόσθεσε 28 πόντους (4/5 τρίποντα) ενώ 19 και 18 πόντους είχαν Ερικ Μπλέντσο και Μπρουκ Λόπεζ αντίστοιχα.