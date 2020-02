Κοινωνία

Μεταναστευτικό: Με αμείωτο ρυθμό συνεχίζονται οι αφίξεις στα νησιά

Εκατοντάδες πρόσφυγες και μετανάστες έφτασαν στα ελληνικά νησιά το τελευταίο 24ωρο.

Στη διάσωση και περισυλλογή 82 μεταναστών και προσφύγων, προχώρησε το τελευταίο 24ωρο το Λιμενικό Σώμα Ελληνική Ακτοφυλακή, σε δύο περιστατικά έρευνας και διάσωσης, που σημειώθηκαν σε Φαρμακονήσι και Ψέριμο.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα από το πρωί της Πέμπτης 20 Φεβρουαρίου έως σήμερα το πρωί της Παρασκευής 21 Φεβρουαρίου 40 μετανάστες και πρόσφυγες περισυνελέγησαν από τη θαλάσσια περιοχή στο Φαρμοκονήσι και 42 από τη θαλάσσια περιοχή της Ψερίμου.

Το ίδιο διάστημα 144 μετανάστες και πρόσφυγες αποβιβάστηκαν με λέμβους σε τέσσερα νησιά του ανατολικού Αιγαίου. Συγκεκριμένα 45 μετανάστες και πρόσφυγες αποβιβάστηκαν και περισυνελέγησαν στη Λέσβο, 27 στη Χίο, 49 στη Σάμο και 23 στο Αγαθονήσι.