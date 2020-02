Κοινωνία

Μάχη για τη ζωή της δίνει μαθήτρια που έπεσε από κούνια

Σοβαρά τραυματίστηκε ένα κορίτσι κατά τη διάρκεια σχολικής εκδρομής.

(φωτογραφία αρχείου)

Στη νευροχειρουργική μονάδα του Νοσοκομείου Καβάλας νοσηλεύεται μία 13χρονη μαθήτρια από την Ορεστιάδα, η οποία το πρωί της Πέμπτης τραυματίστηκε σοβαρά.

Το παιδί ήταν σε σχολική εκδρομή, όταν έπεσε από κούνια. Παρελήφθη από ασθενοφόρο, που το μετέφερε στο Διδυμότειχο, οι εξετάσεις όμως έδειξαν τη σοβαρότητα της κατάστασης και η 13χρονη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Αλεξανδρούπολη και από εκεί στην Καβάλα, όπου ομάδα νευροχειρουργών ανέλαβε τη φροντίδα της.

Η μαθήτρια έχει υποστεί κάκωση του νωτιαίου μυελού και η κατάσταση της υγείας της χαρακτηρίζεται σοβαρή.