Πολιτισμός

Πέθανε ο Χρήστος Τσενεκίδης

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο και στον Ποντιακό Ελληνισμό.

“Γνήσιο εκφραστή της ποντιακής μουσικής παράδοσης” χαρακτηρίζει η Παμποντιακή Ομοσπονδία Ελλάδος με ανακοίνωσή της τον σπουδαίο λυράρη Χρήστο Τσενεκίδη, που έφυγε σήμερα από τη ζωή.

Με καταγωγή από την Τραπεζούντα και τα Σούρμενα του Πόντου, γεννήθηκε στο Μελισσοχώρι Δράμας και μεγάλωσε στον Κορινό Πιερίας. Υπήρξε για πολλά χρόνια λυράρης κοντά στον αείμνηστο Χρύσανθο Θεοδωρίδη και συνεργάστηκε με πολλούς καταξιωμένους Πόντιους καλλιτέχνες. Συμμετείχε ενεργά σε πολλές εκδηλώσεις ποντιακών συλλόγων, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Διατέλεσε πρόεδρος του Μορφωτικού Ποντιακού Συλλόγου Κορινού “Εύξεινος Πόντος”.

Η σορός του θα βρίσκεται αύριο, στις 2.30μμ, στον ναό των Δώδεκα Αποστόλων στον Κορινό Πιερίας και στις 3.30μμ θα τελεστεί εξόδιος ακολουθία.

Η Παμποντιακή Ομοσπονδία Ελλάδος εκφράζει τα θερμά της συλλυπητήρια στους οικείους του εκλιπόντος.