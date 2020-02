Κόσμος

Συρία: Οι ηγέτες της ΕΕ ζητούν να τερματιστεί η στρατιωτική επιχείρηση στην Ιντλίμπ

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

"Απαράδεκτη" χαρακτηρίζουν την νέα στρατιωτική επιχείρηση του συριακού καθεστώτος σε κοινή τους ανακοίνωση από τις Βρυξέλλες.

Οι ηγέτες της ΕΕ ζήτησαν τον τερματισμό της στρατιωτικής επιχείρησης που διεξάγει ο συριακός στρατός και οι σύμμαχοί του στην επαρχία Ιντλίμπ, στη βορειοδυτική Συρία.

«Η νέα στρατιωτική επιχείρηση του συριακού καθεστώτος και των συμμάχων του στην Ιντλίμπ, η οποία έχει προκαλέσει μεγάλα δεινά στους αμάχους, είναι απαράδεκτη», κατήγγειλαν σε κοινή τους ανακοίνωση από τις Βρυξέλλες όπου πραγματοποιείται έκτακτη σύνοδος κορυφής.

«Η ΕΕ καλεί τις πλευρές να σταματήσουν αμέσως τις εχθροπραξίες και ζητεί επίμονα από όλες τις αντιμαχόμενες πλευρές να επιτρέψουν την άμεση και χωρίς εμπόδια πρόσβαση της ανθρωπιστικής βοήθειας σε όλους όσοι την έχουν ανάγκη», συνεχίζει η ανακοίνωση.

Επιπλέον οι Ευρωπαίοι ηγέτες ζήτησαν «μόνιμη εκεχειρία» και «εγγυήσεις για την προστασία των αμάχων».

Τέλος, ζήτησαν από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο να ασχοληθεί με την κατάσταση στη Συρία προκειμένου οι υπεύθυνοι για παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων «να λογοδοτήσουν».