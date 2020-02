Κοινωνία

Υπόθεση μαστροπείας: Ο “εφιάλτης” που έζησε 17χρονη για έξι μήνες

Η υπόθεση εξιχνιάστηκε έπειτα από μεθοδική έρευνα των αστυνομικών

Εξιχνιάστηκε έπειτα από μεθοδική έρευνα των αστυνομικών του Αστυνομικού Τμήματος Ανδραβίδας - Κυλλήνης, υπόθεση μαστροπείας σε περιοχές της Βάρδας και της Μανωλάδας.

Για τη υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία, κακουργηματικού χαρακτήρα, σε βάρος ενός 22χρονου αλλοδαπού, για μαστροπεία, τα πλήρη στοιχεία του οποίου έχουν ταυτοποιηθεί. Ο δράστης, τους τελευταίους έξι μήνες, εξανάγκαζε καθημερινά μια 17χρονη, να εκδίδεται σε περιοχές της Βάρδας και της Μανωλάδας, λαμβάνοντας ο ίδιος χρηματική αμοιβή.

Η ανήλικη εξετάστηκε παρουσία πραγματογνώμονα – Ψυχολόγου και έχει τεθεί σε προστατευτική φύλαξη από τους αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Ανδραβίδας – Κυλλήνης.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του δράστη θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αμαλιάδας.