Πολιτική

Προανακριτική: Μαίνεται η κόντρα για τους προστατευόμενους μάρτυρες

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Στα ύψη παραμένει το θερμόμετρο της αντιπαράθεσης, για την υπόθεση Novartis. "Εμφανίστηκε" ο "Μάξιμος Σαράφης". Τι ζητά για να καταθέσει. "Μπαλάκι" οι ευθύνες.

Στα ύψη παραμένει το θερμόμετρο της αντιπαράθεσης, για την υπόθεση Novartis, με επίκεντρο τις κλήσεις στους δύο προστατευόμενους μάρτυρες, οι οποίοι δεν προσήλθαν να καταθέσουν. Το θέμα έφτασε στον Άρειο Πάγο, μέσω αντιπροσωπείας της Προανακριτικής επιτροπής, ενώ αργά το βράδυ της Πέμπτης, έγινε γνωστό ότι ο προστατευόμενος μάρτυρας «Μάξιμος Σαράφης» επικοινώνησε με το τμήμα προστασίας μαρτύρων της Ασφάλειας Αττικής.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο μάρτυρας για την υπόθεση Novartis δήλωσε στον αρμόδιο αξιωματικό ότι είναι διαθέσιμος να καταθέσει στην ειδική κοινοβουλευτική επιτροπή, αλλά μόνο υπό το καθεστώς της προστασίας στο οποίο έχει ενταχθεί και χωρίς να αποκαλυφθούν τα στοιχεία του. Ανέφερε ακόμη ότι μόνο γι’ αυτό το λόγο δεν παρουσιάσθηκε στο ραντεβού με τα μέλη της επιτροπής. Από την αστυνομία ενημερώθηκαν για το θέμα όλοι οι αρμόδιοι.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, εκτός απ' την επικοινωνία του «Μάξιμου Σαράφη με την ΓΑΔΑ, ο ίδιος απέστειλε και επιστολή προς την Προανακριτική Επιτροπή της Βουλής. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ζητά να καταθέσει με ηλεκτρονικά μέσα αλλοίωσης χαρακτηριστικών. Στην ουσία δηλαδή επαναλαμβάνει το αρχικό του αίτημα.

«Το αρμόδιο τμήμα της αστυνομίας ενημέρωσε σήμερα την ειδική επιτροπή ότι ο προστατευόμενος μάρτυρας με την κωδική ονομασία ‘Μάξιμος Σαράφης' εξέφρασε τη βούλησή του να εξεταστεί με ηλεκτρονικά μέσα προστασίας της ανωνυμίας του», ανέφερε απόψε μέλος της επιτροπής προκαταρκτικής εξέτασης. «Δεν διαπραγματευόμαστε με τους μάρτυρες πως θα τους εξετάσουμε», σχολίασε βουλευτής της πλειοψηφίας στην επιτροπή.

Με παραπομπή στην ΚΥΑ σχετικά με την εξέταση των προστατευόμενων μαρτύρων και επισημαίνοντας τις εισαγγελικές αρμοδιότητες της Προανακριτικής Επιτροπής, απάντησε στην αναφορά του ΣΥΡΙΖΑ ο επόπτης της Εισαγγελίας Διαφθοράς Παναγιώτης Μπρακουμάτσος.

Η επιστολή του με παραλήπτη την Υπηρεσία Προστασίας Μαρτύρων της ΕΛΑΣ, ο αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου αφού αναφέρεται στην κοινή υπουργική απόφαση που ορίζει τη διαδικασία εξέτασης των προστατευόμενων μαρτύρων, προσθέτει πως δεν παρεμβαίνει στη λειτουργία της Επιτροπής που έχει εισαγγελικές αρμοδιότητες.

"Δεν υπεισερχόμεθα σε θέμα αποκλειστικής αρμοδιότητας της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προακαταρκτικής Εξέτασης, αναφορικά με την κλήτευση, την εξέταση των υπό καθεστώς προστασίας τελούντων μαρτύρων και την έκδοση εντάλματος βίαιας προσαγωγής", αναφέρει.

Σύμφωνα με τον ΣΥΡΙΖΑ και τον εισηγητή του, Σπύρο Λάππα, “το έγγραφο Μπρακουμάτσου ζητά να εφραμοστεί η ΚΥΑ και όσα αυτή προβλέπει για την εξέταση προστατευόμενων μαρτύρων στη ΓΑΔΑ. Θέλουμε να εξεταστούν οι προστατευόμενοι μάρτυρες όπως ορίζει η ΚΥΑ και θέλει η ΓΑΔΑ”.

"Αφού δεν πετύχατε στο plan A, δηλαδή δεν καταφέρατε να αφαιρέσετε το φάκελο του σκανδάλου από την εισαγγελέα Τουλουπάκη μετά τη συντριβή σας από την ολομέλεια Εφετών, τώρα επιχειρείτε το plan B σας. Επιχειρείτε να εξοντώσετε τους προστατευόμενους μάρτυρες. Διαπράττετε αυτές τις πρωτοφανείς θεσμικές δολιότητες με ένα και μοναδικό σκοπό! Να αποσοβήσετε ενδεχόμενη δίωξη κατά Άδωνι Γεωργιάδη που θα συνεπάγεται κατάρρευση της κυβέρνησης Μητσοτάκη", φέρεται να είπε ο Γιάννης Ραγκούσης.

Οι τόνοι ανέβηκαν στη συνεδρίαση με τον βουλευτή της ΝΔ Δημήτρη Μαρκόπουλο να επιτίθεται κατά όλων εκείνων που μιλάνε δημόσια με αρνητικούς χαρακτηρισμούς για την Προανακριτική Επιτροπή. Ζήτησε δε, να δεσμευθεί ο ΣΥΡΙΖΑ να μην ακούγονται φράσεις όπως "μαφία" κλπ., καθώς οι μάρτυρες βρίσκονται σε ευαίσθητη φάση.

"Να αναλάβει την ευθύνη της η Επιτροπή Προστασίας Μαρτύρων. Να φέρει εις πέρας το έργο της. Είναι απαράδεκτη η κατάσταση. Να φθάσουμε στον Άρειο Πάγο. Όποιος είπε για εμένα πως είναι μαφιόζος του το επιστρέφω. Ξεφτίλας οποίος μιλάει με τέτοιο τρόπο", είπε σύμφωνα με πληροφορίες ο Βασίλης Υψηλάντης από τη ΝΔ.

"Όχι" της ΝΔ σε άρση του καθεστώτος προστασίας των μαρτύρων

Παρά τις αναφορές των προηγούμενων ωρών, η ΝΔ τελικώς δεν έθεσε επισήμως ζήτημα για έναρξη των διαδικασιών περί αιτήματος άρσης του καθεστώτος προστασίας των μαρτύρων και έτσι η Επιτροπή θα επιμείνει για κατάθεση των μαρτύρων με το καθεστώς υπό το οποίο είχαν καταθέσει όλες τις φορές στην μέχρι τώρα έρευνα.

Αντιπροσωπεία της Επιτροπής, χωρίς συμμετοχή μέλους του ΣΥΡΙΖΑ, ζητά απο τον Αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου να αποσαφηνιστεί πλήρως το καθεστώς των προστατευόμενων μαρτύρων, να στηλιτεύσει την στάση της Ελένης Τουλουπάκη, η οποία - όπως υποστηρίζουν - καθυστερεί να τροφοδοτήσει την Επιτροπή με απαραίτητα έγγραφα και τρίτον να καταθέσουν οι προστατευόμενοι μάρτυρες όπως είχαν κατεθέσει ενώπιον του κ. Σοφουλάκη.

Στον Άρειο Πάγο μετέβησαν: ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ιωάννης Μπούγας, τα μέλη της Θ. Πλεύρης (ΝΔ), Δ. Μπιάγκης (ΚΙΝΑΛ), Β. Βιλιάρδος (Ελληνική Λύση). Ο Ν. Καραθανασόπουλος (ΚΚΕ) θεωρείται ωσει παρών, γιατί δεν παρέστη λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν συμμετείχε.



Ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου παρέλαβε την επιστολή και δήλωσε στους Βουλευτές οτι θα την διαβιβάσει αμέσως στον καθ’ ύλης αρμόδιο Αντιεισαγγελέα του ΑΠ Παναγιώτη Μπρακουμάτσο.

Η επιστολή που επεδόθη στον Άρειο Πάγο:

Άδωνις Γεωργιάδης: Να αποφανθεί η δικαιοσύνη αν οι «Σαράφης»- «Κελέση» πρέπει να παραμείνουν προστατευόμενοι μάρτυρες

Στην ανάγκη «η δημοκρατία να αντιδράσει» μπροστά σε όσα συμβαίνουν με τους προστατεύομενους μάρτυρες της υπόθεσης Novartis αναφέρθηκε ο Άδωνις Γεωργιάδης σε συνέντευξή του στο ΘΕΜΑ 104,6. «Αν πράγματι έχουν συμβεί όσα καταγγέλονται μιλάμε για την πρώτη απόπειρα κατάλυσης της Δημοκρατίας από το 1974» είπε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Διευκρίνισε, δε, ότι «δεν έμπλεξα εγώ τον Τσίπρα, αυτός έμπλεξε τον εαυτό του. Ας μου εξηγήσει κάποιος γιατί αισθάνθηκε την ανάγκη να κάνει μια μακροσκελή ανάρτηση για να προστατεύει έναν φυγά, τον «Σαράφη». Μπορεί κάποιος να μου δείξει προηγούμενο με αρχηγό κόμματος να προστατεύει έναν φυγά. Δεν είπα ότι θα πάει ισόβια, μπορεί να κάνει και λάθος, μπορεί να έχει και λόγο».

Πλεύρης στον ΑΝΤ1: Η προανακριτική δε διαπραγματεύεται με τους μάρτυρες



Στο θέμα της κατάθεσης του προστατευόμενου μάρτυρα «Μάξιμου Σαράφη» για την υπόθεση της Novartis αναφέρθηκε και ο βουλευτής της ΝΔ και μέλος της Προανακριτικής Επιτροπής της Βουλής Θάνος Πλεύρης, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα». «Όταν ένας αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου τον εξέτασε με έναν συγκεκριμένο τρόπο, εμείς λέμε να τον εξετάσουμε γιατί προφανώς αυτός ο τρόπος είναι ο νόμιμος» τόνισε ο κ. Πλεύρης, αναφερόμενος στο αίτημα του μάρτυρα να εξεταστεί με ηλεκτρονικά μέσα προστασίας της ανωνυμίας του». «Σκεφτείτε κάθε ένας που έρχεται στην Επιτροπή να βάζει τους όρους που ο ίδιος επιθυμεί. Η Αικατερίνη Κελέση έχει αρνηθεί να έρθει και τελείως, λέει πως ό,τι είχε να πει το είπε στον Εισαγγελέα, να ικανοποιήσουμε και το δικό της αίτημα; Υπάρχουν νόμοι σε αυτή τη χώρα, οι νόμοι να εφαρμοστούν» πρόσθεσε.





ΣΥΡΙΖΑ: Επιβεβαιώνεται ότι ΝΔ - ΚΙΝΑΛ δεν θέλουν εξέταση των μαρτύρων αλλά τρομοκράτησή τους

«Χθες έπεσαν οι μάσκες της ΝΔ του κ. Μητσοτάκη και του καθοδηγητή του, κ. Σαμαρά», αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ σχετικά με τις εξελίξεις για τους προστατευόμενους μάρτυρες. Σημειώνει ότι «μετά την αποκάλυψη ότι ο προστατευόμενος μάρτυρας επικοινώνησε με την ΕΛΑΣ και δήλωσε ότι θέλει να καταθέσει σύμφωνα με όσα προβλέπει ο νόμος, την τήρηση του οποίου ζήτησε ξεκάθαρα χθες από την Προανακριτική ο αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, από τη ΝΔ διαρρέεται ότι "δεν διαπραγματεύονται"». Ο ΣΥΡΙΖΑ τονίζει πως από την πρώτη στιγμή λέει «να εξεταστούν οι προστατευόμενοι μάρτυρες για να πέσει άπλετο φως στο σκάνδαλο Novartis». Αντίθετα, προσθέτει, «ΝΔ και ΚΙΝΑΛ δεν θέλουν να εξεταστούν. Το μόνο που θέλουν είναι να αποκαλυφθούν τα στοιχεία τους για να τρομοκρατήσουν και να επιβάλλουν σιωπή στους προστατευόμενους μάρτυρες, για να συσκοτίσουν το σκάνδαλο Novartis».

Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης σχολιάζει πως «τόσο αυτοί όσο και όσοι αναπαράγουν τις διαρροές τους μέρες τώρα, κάνουν πως δεν ακούν όσα οι υπεύθυνες Αρχές της χώρας τούς λένε». Ειδικότερα υπογραμμίζει ότι «αγνόησαν το έγγραφο της ΕΛΑΣ που αναφέρει τον νόμιμο τρόπο εξέτασης των μαρτύρων, αγνόησαν ακόμα και τον αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου που τους επανέλαβε χθες ακριβώς τα ίδια». «Θέλουν να ρίξουν σκοτάδι στο σκάνδαλο Novartis και δεν τους ενδιαφέρει αν θα καταλύσουν το κράτος Δικαίου. Δεν θα τους περάσει», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ.

«Οι προσπάθειες κουκουλώματος του σκανδάλου Novartis και εκφοβισμού των προστατευόμενων μαρτύρων δεν θα περάσουν», δήλωσε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Χαρίτσης, μιλώντας στον ρ/σ Alpha 98.9. Είπε ότι αυτό το σκάνδαλο παγκοσμίων διαστάσεων «μόνο στην Ελλάδα κάποια πολιτικά και μιντιακά συμφέροντα επιχειρούν να το παρουσιάσουν ως σκευωρία», κατηγορώντας την πλειοψηφία της προανακριτικής για «πρωτοφανείς μεθοδεύσεις». «Δείχνουν απόλυτη έλλειψη σεβασμού στην ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης», είπε και πρόσθεσε ότι «ο ελληνικός λαός δικαιούται να γνωρίζει τι πραγματικά συνέβη και χάσαμε δισεκατομμύρια ευρώ από τα δημόσια ταμεία με το σκάνδαλο της Novartis. Πρέπει όλα να έρθουν στο φως».

Λιακούλη: Φτάνει με τη κωλυσιεργία και την παρέκκλιση της διαδικασίας

Αρχίσαμε από τα μπλουζ και πηγαίνουμε στο ροκ τόνισε για τις ραγδαίες εξελίξεις στην προανακριτική της Βουλής, δήλωσε στο ΘΕΜΑ 104,6 η Ευαγγελία Λιακούλη, βουλευτής του ΚΙΝΑΛ και μέλος της προανακριτικής επιτροπής της υπόθεσης που ερευνά το ρόλο του πρώην αναπληρωτή υπουργού Δικαιοσύνης, Δ. Παπαγγελόπουλου στην υπόθεση Novartis. Όσον αφορά για τα επόμενα βήματα, υπογράμμισε ότι πρέπει να διαφυλάξουμε το κύρος και την αξιοπρέπεια της επιτροπής, γιατί όπως είπε υπάρχει ο κίνδυνος εξευτελισμού και διασυρμού. Ενώ είπε ότι κατά την άποψη της πρέπει με ταχείες διαδικασίες να ολοκληρωθεί η διαδικασία, να χρησιμοποιηθούν όλα τα νόμιμα μέσα ώστε να έρθουν να καταθέσουν όλοι όσοι πρέπει, όπως τόνισε χαρακτηριστικά η «φτάνει με τη κωλυσιεργία και την παρέκκλιση της διαδικασίας».

Φρουζής:«Φιάσκο» και «χοντροκομμένο παραμύθι» η υπόθεση Novartis

«Φιάσκο» και «χοντροκομμένο παραμύθι» αποκάλεσε την υπόθεση της Novartis στο σκέλος των πολιτικών προσώπων ο άλλοτε επικεφαλής της Novartis Ελλάδος Κωνσταντίνος Φρουζής. «Δεν κλήθηκα ποτέ να καταθέσω για το θέμα της Novartis ούτε από Επιτροπή ούτε από τη Δικαιοσύνη, κλήθηκα στην Προανακριτική για πρώτη φορά το Νοέμβριο 2019» τόνισε στον ΣΚΑΪ. Ο κ. Φρουζής δήλωσε δε ότι από την εισαγγελία Σερρών έστειλαν στη μητρική Novartis στην Ελβετία κλητήριο θέσπισμα στην ελληνική γλώσσα. «Έγινε σωρεία λαθών, επιστραφήκαν ως απαράδεκτα τα έγγραφα, κανείς δεν μπόρεσε να παραστεί γιατί δεν υπήρχε έδαφος να έρθει». «Υπάρχει έρευνα που δεν έχει καταλήξει για χρηματισμό γιατρών... Βγαίνουν δημόσιοι λειτουργοί και λένε για σκάνδαλο γιατρών συνιστώ αυτοσυγκράτηση, το σκάνδαλο για πολιτικούς αποδείχθηκε φιάσκο, χοντροκομμένο παραμύθι» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Το άλλοτε κορυφαίο στέλεχος της Novartis έκανε λόγο για δύο γιατρούς στις Σέρρες που κατηγορήθηκαν για υπερσυνταγογράφηση για τη Novartis, o ένας για ποσό 3.500 ευρώ ο άλλος 1.500 ευρώ και διαπομπεύθηκαν. «Είχαν αθωωθεί από τον τοπικό Ιατρικό Σύλλογο το 2016. Το υπουργείο Υγείας επέμενε να πάει δικαστικά. Αθωώθηκαν πανηγυρικά και στις Σέρρες και στο Εφετείο Θεσσαλονίκης, αποδείχθηκε ότι είχαν υποσυνταγογραφήσει, όχι υπερσυνταγογραφησει, και επί δυο – τρία χρονιά σερνόντουσαν στα δικαστήρια χωρίς λόγο» σημείωσε.

Μανιαδάκης: Κακώς «Σαράφης» και «Κελέση» είναι ενταγμένοι στο πρόγραμμα προστασίας μαρτύρων

Για το καθεστώς προστασίας των προστατευόμενων μαρτύρων μίλησε σήμερα στο ΘΕΜΑ 104,6 ο Νίκος Μανιαδάκης. Όπως ανέφερε υπάρχουν διάφορα επίπεδα παρακολούθησης από την αστυνομία με διακριτικότητα και από απόσταση για να μη δηλωθεί ότι ο μάρτυρας είναι υπό προστασία, ανάλογα με το πόσο η υπόθεση βρίσκεται στην επικαιρότητα ή υπάρχουν υποψίες ότι κάποιοι μπορεί να προσεγγίζουν τους μάρτυρες. Για την περίπτωση των Mάξιμου Σαράφη» και «Αικατερίνης Κελέση» ο κ. Μανιαδάκης είπε πως χρειάζεται να αξιολογηθεί από τις δικαστικές αρχές το κατά πόσο πληρούν τις προϋποθέσεις για να είναι ενταγμένοι στο πρόγραμμα προστασίας, από τη στιγμή που υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις και μαρτυρίες ότι οι συγκεκριμένοι μάρτυρες έχουν εμπλοκή με τη υπόθεση.



Ανέφερε τέλος ο κ. Μανιαδάκης ότι τίθεται θέμα πλέον για ποιους λόγους οι δικαστικές αρχές συνεχίζουν να παρέχουν προστασία στους «Σαράφη» και «Κελέση» κάτι το οποίο όπως είπε δεν είναι μόνο δική του άποψη αλλά το λένε και έγκριτοι νομικοί κύκλοι. Στην προτροπή να πει τα δύο ονόματα αυτών που έχουν αρνηθεί ότι είναι προστατευόμενοι μάρτυρες , ο κ. Μανιαδάκης αναφέρθηκε στον πρώην διευθυντή επικοινωνίας της εταιρείας, το όνομα του οποίου υπάρχει σε έγγραφο της εισαγγελέως, όπως είπε, και στην πρώην γραμματέα του κ. Φρουζή.