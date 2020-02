Life

“Καφέ της Χαράς”: Τι θα δούμε στο αποψινό επεισόδιο (βίντεο)

Ο Πώποτας διεκδικεί το παιδί του Φατσέα, ενώ ένα παλιό ειδύλλιο παίρνει σάρκα και οστά. Όσα θα δούμε απόψε στα 21:45.

Άλλο ένα ξεκαρδιστικό βράδυ Παρασκευής υπόσχονται να χαρίσουν, στους τηλεθεατές του ΑΝΤ1, οι πρωταγωνιστές της αγαπημένης σειράς «Το Καφέ της Χαράς», που προβάλλεται κάθε Παρασκευή στις 21:45.

Δείτε τι θα… δούμε στο 8ο επεισόδιο!

Η Βάλια - με τη βοήθεια του Δημήτριου που τον ζηλεύει ο Μάνος, που τον ζηλεύει η Αρετή - ανακαινίζει το παλιό της σπίτι.

Σε επιπλέον βοήθεια ο Δημήτριος επιστρατεύει όλες σχεδόν τις γυναίκες του χωριού που τον θαυμάζουν και τον ακολουθούν πιστά σε ό,τι κάνει και ό,τι πει.

Εν τω μεταξύ, η Αρετή, ακολουθώντας τις οδηγίες του Περίανδρου, ολοκληρώνει τη σχέση της με τον Μάνο.

Παράλληλα, η Χάιδω φτάνει σε κωμικοτραγικές ακρότητες εξαιτίας της ζήλιας της, καθώς έχει ανασκαλευτεί η υποψία της παλιάς σχέσης του Τάσου με τη συμπεθέρα τους, Κανέλα.