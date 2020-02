Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Ουκρανοί πέταγαν πέτρες σε λεωφορείο με άτομα που επέστρεψαν από την Ουχάν (εικόνες)

Άγρια επεισόδια με αφορμή την άφιξη δεκάδων ανθρώπων από την Ουχάν. Σε καραντίνα θα μπει και η Υπουργός Υγείας σε ένδειξη αλληλεγγύης.

Η Ουκρανή υπουργός Υγείας ανακοίνωσε ότι θα μπει σε καραντίνα μαζί με τους 72 ανθρώπους που απομακρύνθηκαν από την κινεζική πόλη Ουχάν, το κέντρο του νέου κοροναϊού Covid-19, σε ένδειξη αλληλεγγύης προς αυτούς, μετά τα βίαια επεισόδια που προκάλεσαν χθες, Πέμπτη, κάτοικοι που διαμαρτύρονταν για τη νοσηλεία των ανθρώπων αυτών σε ίδρυμα της περιοχής τους.

Εκατοντάδες κάτοικοι του Νόβι Σαντζάρι συγκρούστηκαν χθες, Πέμπτη, με τις δυνάμεις της τάξης, αντιδρώντας στην άφιξη σε κέντρο νοσηλείας σε αυτό το μικρό χωριό στην κεντρική Ουκρανία 45 Ουκρανών και 27 ξένων, πολιτών στην πλειονότητά τους χωρών της Λατινικής Αμερικής.

"Πήρα την απόφαση να τεθώ υπό παρακολούθηση μαζί με τους ανθρώπους αυτούς. Θα περάσω τις 14 προσεχείς ημέρες μαζί τους, στο ίδιο κτίριο και υπό τις ίδιες συνθήκες. Ελπίζω ότι η παρουσία μου θα ηρεμήσει αυτούς στο Νόβι Σαντζάρι και στην υπόλοιπη χώρα", γράφει η υπουργός Ζοριάνα Σκαλέτσκα σε μήνυμα που ανήρτησε στο Facebook κατά τη διάρκεια της χθεσινής νύχτας.

Η υπουργός προσθέτει ότι συγκλονίστηκε από "τον πανικό και την απόρριψη, την αρνητικότητα και τις επιθέσεις" προς τους ανθρώπους αυτούς που θα τεθούν σε καραντίνα για 14 ημέρες στο Νόβι Σαντζάρι.

Οι εκατοντάδες αστυνομικοί για την αντιμετώπιση των ταραχών, που αναπτύχθηκαν εκεί χθες, κατάφεραν εν τέλει να απωθήσουν τους διαδηλωτές κατά τη διάρκεια της νύχτας, προκειμένου να απελευθερώσουν τον δρόμο που είχαν αποκλείσει οι διαμαρτυρόμενοι. Υπό αστυνομική προστασία, τα λεωφορεία που μετέφεραν τους 72 που απομακρύνθηκαν από την Ουχάν, ορισμένα από τα οποία είχαν σπασμένα τζάμια, κατάφεραν στη διάρκεια της νύχτας να περάσουν την πύλη του νοσοκομείου.

Ο Ουκρανός πρωθυπουργός Αλέξιι Γκοντσαρούκ και ο υπουργός Εσωτερικών Άρσεν Αβάκοφ μετέβησαν στην περιοχή για να προσπαθήσουν να καθησυχάσουν τους διαδηλωτές και καταδίκασαν τα βίαια επεισόδια.

Σύμφωνα με υπεύθυνο της ουκρανικής αστυνομίας, τον οποίο επικαλείται το πρακτορείο ειδήσεων Ίντερφαξ-Ουκρανία, 24 άνθρωποι συνελήφθησαν. Εννέα αστυνομικοί και ένας κάτοικος τραυματίστηκαν κατά τα επεισόδια, πρόσθεσε.

Κανένα κρούσμα του νέου κοροναϊού δεν έχει καταγραφεί στην Ουκρανία, η οποία βρίσκεται ανάμεσα στη Ρωσία και την ΕΕ, αλλά το σύστημά της δημόσιας υγείας παρουσιάζει σοβαρές ανεπάρκειες.