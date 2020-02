Οικονομία

Ρύθμιση - ανάσα για χιλιάδες συνταξιούχους για τα αδήλωτα αναδρομικά

Την άμεση κατάθεση διορθωτικής νομοθετικής ρύθμιση προανήγγειλε στη Βουλή ο υφυπουργός Οικονομικών, Απόστολος Βεσυρόπουλος.

Του Νίκου Ρογκάκου

Στη Βουλή έρχεται νομοθετική ρύθμιση, ίσως και σήμερα, για να σβήσει τις φωτιές που άναψαν σε χιλιάδες συνταξιούχους τα ραβασάκια με τους φόρους για τα αδήλωτα αναδρομικά των ετών 2010 - 2013.

Η διάταξη του υφυπουργού Οικονομικών Αποστόλη Βεσυρόπουλου θα διορθώνει τα λάθη στα εκκαθαριστικά, θα περιορίζει τις επιβαρύνσεις στους συνταξιούχους και θα μειώνει ή θα σβήνει τα πρόστιμα και τις προσαυξήσεις που αδίκως έχουν καταλογιστεί.

Οι τελευταίες εντολές προς τις Δ.Ο.Υ είναι να προχωρήσουν σε επανεκκαθάριση των ποσών των αναδρομικών σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης φορολογικής νομοθεσίας.

Πιο αναλυτικά η ρύθμιση Βεσυρόπουλου θα προβλέπει:

1. Διαγραφή των ποσών φόρου που λανθασμένα βεβαιώθηκαν στους συνταξιούχους από τις Δ.Ο.Υ. Υπολογίζεται ότι περίπου 2.000 συνταξιούχοι οι οποίοι ενώ είχαν υποβάλει συμπληρωματικές δηλώσεις για τα αναδρομικά και είχαν πληρώσει τους φόρους που αναλογούν, έλαβαν νέο ειδοποιητήριο με το οποίο καλούνταν να περάσουν δεύτερη φορά από το ταμείο. Για όλες αυτές τις περιπτώσεις θα υπάρχει αυτόματη διαγραφή των φόρων που έχουν βεβαιωθεί πιθανότατα από την ίδια την υπηρεσία.

2. Τον επιμερισμό των αναδρομικών ποσών στα χρόνια που ανάγονται, μέτρο που μειώνει τη φορολογική επιβάρυνση των συνταξιούχων. Δηλαδή οι συνταξιούχοι (περίπου 70.000) στους οποίους απονεμήθηκε με καθυστέρηση η πρώτη σύνταξη και έλαβαν το 2013 αναδρομικά ποσά για 2 ή 3 χρόνια θα έχουν τη δυνατότητα να «σπάσουν» τα αναδρομικά στα χρόνια που αφορούν, περιορίζοντας έτσι το φόρο που θα πληρώσουν. Από τη στιγμή που τα αναδρομικά θα επιμεριστούν σε περισσότερα χρόνια θα μειωθεί και η αντίστοιχη επιβάρυνση. Να σημειωθεί ότι στα εκκαθαριστικά που έλαβαν πολλοί συνταξιούχοι βεβαιώθηκαν μεγάλα ποσά φόρου που υπερβαίνουν ακόμα και τις 10.000 ευρώ καθώς φορολογήθηκαν για αναδρομικά ύψους έως και 50.000 ευρώ. Για όλες αυτές τις περιπτώσεις θα γίνει επανεκκαθάριση των αναδρομικών. Οι συνταξιούχοι έχουν τη δυνατότητα να εξοφλήσουν το φόρο που θα προκύψει για τα αναδρομικά ποσά σε έως 24 μηνιαίες δόσεις με τη νέα πάγια ρύθμιση, η πλατφόρμα της οποίας θα ενεργοποιηθεί την επόμενη Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου.

3. Την παράταση της προθεσμίας εξόφλησης του φόρους έως τις 31 Μάιου 2020. Κανονικά η προθεσμία έληγε την ερχόμενη Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου.

Μεταφορά φορολογικής κατοικίας

Η δεύτερη παρέμβαση αφορά στην ενεργοποίηση του περιβόητου Non Dom, δηλαδή της μεταφοράς φορολογικής κατοικίας στην Ελλάδα και της φορολόγησης εισοδημάτων αλλοδαπής με κατ’ αποκοπήν φόρο 100.000 ευρώ, εφόσον ο ενδιαφερόμενος επενδύσει τουλάχιστον 500.000 ευρώ κινητές αξίες, ακίνητα ή επιχειρήσεις.

Επιτροπές επίλυσης Διαφορών

Η τρίτη παρέμβαση αναμένεται το Μάρτιο, με διάταξη που θα συμπεριληφθεί στην Κωδικοποίηση των πάσης φύσης κυρώσεων για φορολογικές και τελωνειακές παραβάσεις. Πρόκειται για την συγκρότηση ειδικών Επιτροπών Διοικητικής Επίλυσης Διαφορών, με τις οποίες το υπουργείο Οικονομικών θα επιχειρήσει να ξεκαθαρίσει το stock των εκκρεμών υποθέσεων στα φορολογικά δικαστήρια, που κατά κάποιες πηγές φτάνουν στις 25.000.

Το βασικό κίνητρο είναι ότι αυτοί οι φορολογούμενοι- κυρίως επιχειρήσεις- δεν θα χρειαστεί να περιμένουν για 2 ή 3 χρόνια προκειμένου να τελεσιδικήσει η υπόθεση τους, έχοντας πάνω από το κεφάλι τους τον... πέλεκυ των μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης. Οι πληροφορίες αναφέρουν, πάντως, ότι εξετάζονται κι άλλου είδους κίνητρα, έτσι ώστε οι εν λόγω φορολογούμενοι να επιλέξουν την εξωδικαστική διευθέτηση της υπόθεσης τους, έστω με ένα τίμημα. Το υπουργείο Οικονομικών έχει προϋπολογίσει, άλλωστε, περί τα 50 εκατ. Ευρώ από αυτήν τη διαδικασία.