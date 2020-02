Κόσμος

Χάφταρ: Εκεχειρία στη Λιβύη όταν φύγουν οι Τούρκοι

Κατηγορηματικός ο στρατάρχης της Λιβύης, ζητεί απομάκρυνση Τούρκων και Σύρων από τα εδάφη της χώρας του.

Ο ισχυρός άνδρας της ανατολικής Λιβύης Χαλίφα Χάφταρ δήλωσε ότι είναι έτοιμος για εκεχειρία, αν εγκαταλείψουν τη χώρα οι Τούρκοι και Σύροι μισθοφόροι και η Άγκυρα σταματήσει να προμηθεύει με όπλα τη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση εθνικής ενότητας της Λιβύης που εδρεύει στην Τρίπολη, μετέδωσε το RIA.

Η διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση ανέστειλε την Τρίτη τις συνομιλίες που φιλοξενούσε ο ΟΗΕ με στόχο την παύση των εχθροπραξιών στην Τρίπολη μετά τον βομβαρδισμό από τις ανατολικές δυνάμεις της Λιβύης του λιμανιού της πρωτεύουσας, από τον οποίο σκοτώθηκαν τρεις άνθρωποι και παραλίγο να πληγεί ένα δεξαμενόπλοιο φορτωμένο με άκρως εύφλεκτο αέριο.

"Μια εκεχειρία θα είναι αποτέλεσμα της εκπλήρωσης ενός αριθμού προϋποθέσεων της απόσυρσης των Σύρων και Τούρκων μισθοφόρων, του τερματισμού του τουρκικού εφοδιασμού με όπλα της Τρίπολης και της εκκαθάρισης των τρομοκρατικών οργανώσεων στην Τρίπολη", δήλωσε ο Χάφταρ μιλώντας στο ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA.