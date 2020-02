Οικονομία

Το Yπουργείο Τουρισμού πάει... Ομόνοια

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Το κτήριο στο οποίο θα στεγάζεται από εδώ και στο εξής το υπουργείο. Τι υπήρχε πριν εκεί και για πόσο καιρό θα είναι το «σπίτι» του.

Υπογράφηκε η σύμβαση μίσθωσης μεταξύ του Υπουργού Τουρισμού, κ. Χάρη Θεοχάρη και του Διοικητή και Προέδρου του Δ.Σ. του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών, κ. Ευάγγελου – Απόστολου Κωνσταντίνου, με την οποία το ακίνητο επί της οδού Σωκράτους 65, στην Αθήνα εκμισθώνεται στο Υπουργείο Τουρισμού.

Το ακίνητο αναμένεται να στεγάσει τόσο τα γραφεία του Υπουργείου Τουρισμού όσο και τις υπηρεσίες του Ε.Ο.Τ.

Η διάρκεια της μίσθωσης του κτιρίου ορίζεται στα 30 έτη.

Πρόκειται για ένα ακίνητο συνολικής επιφάνειας 10.247,01 τ.μ., με εμβληματικό χαρακτήρα, το οποίο για δεκαετίες είχε αποτελέσει ένα από τα σημεία αναφοράς της περιοχής της Πλατείας Ομονοίας, λειτουργώντας αρχικά, από το έτος 1961 έως το 1980 ως το ξενοδοχείο «Ambassadeur» και στη συνέχεια , από το έτος 1981 έως το 2000, ως το Εφετείο Αθηνών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το κτίριο, κατά τα τελευταία είκοσι, περίπου, έτη, παρέμενε κενό και αναξιοποίητο, χωρίς να αποφέρει κανένα έσοδο, οπότε εκτιμάται πως η αποκατάστασή του θα συμβάλει ουσιαστικά στην περαιτέρω αναβάθμιση της περιοχής της Πλατείας Ομονοίας.

Στο πλαίσιο της σημαντικής αυτής συμφωνίας, ο Υπουργός Τουρισμού, κ. Χάρης Θεοχάρης, υπογράμμισε πως «η μεταφορά του Υπουργείου Τουρισμού και των υπηρεσιών του Ε.Ο.Τ. στην Πλατεία Ομονοίας έχει διττή σημασία. Αρχικά, θα συμβάλει στην αναβάθμιση όλης της περιοχής, η οποία είχε χάσει την αίγλη του παρελθόντος και, παράλληλα, αποτελεί ένα γεγονός που θα εξασφαλίσει ετήσια εξοικονόμηση πόρων του Δημοσίου της τάξεως του 1,8 εκατομμυρίου ευρώ».

Ο Πρόεδρος του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., κ. Ευάγγελος-Απόστολος Κωνσταντίνου, ανέφερε πως «η υπογραφή εκμίσθωσης αποτελεί μια σημαντική εξέλιξη σε δύο επίπεδα. Το πρώτο είναι η αξιοποίηση της περιουσίας του Ταμείου, μια κεντρική επιλογή που υλοποιείται πλέον σε σημαντικό βαθμό με προφανή οικονομικά και αναπτυξιακά οφέλη. Το δεύτερο είναι η συνεργασία με το Υπουργείο Τουρισμού, ένα κομβικό υπουργείο για την οικονομική ανάπτυξη και για τη διεθνή προβολή της χώρας μας».