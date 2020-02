Κόσμος

Συναγερμός στο Λονδίνο: Εκκενώθηκε η Ο2 Αrena

Τι μεταδίδουν τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης.

Συναγερμός σήμανε στις αρχές στο Λονδίνο καθώς διατάχθηκε η άμεση εκκένωση της O2 Arena.

Σύμφωνα με την Daily Express μάρτυρας ανέφερε ότι ανακοινώθηκε από τα μεγάφωνα ότι «λόγω έκτακτης ανάγκης είναι απαραίτητο να εκκενωθεί το κτίριο».

Αδιευκρίνιστος παραμένει μέχρι στιγμής ο λόγος που σήμανε συναγερμός.