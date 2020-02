Κοινωνία

Ειδικοί Φρουροί με... ποινικό μητρώο και πλαστά πτυχία!

Σάλος από τον έλεγχο των δικαιολογητικών που κατέθεσαν μερικοί από τους νεοπροσληφθέντες. Η απόφαση της ΕΛ.ΑΣ.

Βεβαρημένο ποινικό παρελθόν για διάφορα αδικήματα διαπιστώθηκε πως είχαν αρκετοί από τους ειδικούς φρουρούς που πέτυχαν την εισαγωγή τους στην ΕΛΑΣ στον πρόσφατο διαγωνισμό, ενώ τρεις είχαν καταθέσει πλαστά πτυχία αγγλικών.

Σε σχετικό ερώτημα του bloko.gr για το πώς προέκυψε αυτή η ... αρρυθμία, ειδικά με τους "ποινικούς", η απάντηση ήταν πως εξαιτίας της φύσης του διαγωνισμού, οι υποψήφιοι στην αρχική αίτηση υπέγραψαν υπεύθυνη δήλωση στην οποία διαβεβαίωναν ότι δεν έχουν ποινικό μητρώο, ή ότι είναι κάτοχοι τίτλων σπουδών.

Η αρμόδια επιτροπή που ανέλαβε τον έλεγχο των στοιχείων που προσκομίστηκαν τμηματικά, ζήτησε μέσω των κατά τόπους αστυνομικών υπηρεσιών αντίγραφα των ποινικών μητρώων των διαγωνιζόμενων και προέκυψαν οι ψευδείς βεβαιώσεις, όπως και η πλαστότητα των δικαιολογητικών.

ΣΥΡΙΖΑ: Οι ερασιτεχνισμοί Μητσοτάκη - Χρυσοχοΐδη επικίνδυνοι για την ασφάλεια πολιτών και αστυνομικών

Σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ εξαπολύει επίθεση στην κυβέρνηση για τους χειρισμούς της στο θέμα. Συγκεκριμένα στην ανακοίνωση αναφέρεται: «Ο υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη κ. Οικονόμου αναγκάστηκε σήμερα να παραδεχθεί αυτό που μάταια προσπαθούν να κρύψουν ο κ. Μητσοτάκης με τον κ. Χρυσοχοΐδη εδώ και δέκα μέρες.

Ότι προσέλαβαν ειδικούς φρουρούς εκτός ΑΣΕΠ και εκτός Πανελληνίων, μόνο και μόνο για να ικανοποιήσουν την προεκλογική τους υπόσχεση για 1.500 άμεσες προσλήψεις στα Σώματα Ασφαλείας. Ακόμη χειρότερα, και στη βιασύνη τους να αποκομίσουν μικροπολιτικό κέρδος, τους έδωσαν ένα όπλο και τους έβγαλαν στους δρόμους με λίγες μόλις μέρες εκπαίδευσης, για να φανεί ότι αύξησαν τις περιπολίες. Αποτέλεσμα; Δύο από αυτούς τους ειδικούς φρουρούς ενεπλάκησαν σε καβγά σε νυχτερινό κέντρο στο Γκάζι εκτός υπηρεσίας, χτυπήθηκαν, έπεσε πυροβολισμός και χάθηκε το υπηρεσιακό όπλο του ενός. Αυτό δεν είναι ασφάλεια ούτε για τους πολίτες ούτε για τους αστυνομικούς. Είναι εγκληματική προχειρότητα και ανευθυνότητα των κ.κ. Χρυσοχοΐδη και Μητσοτάκη»