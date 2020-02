Οικονομία

Οι μικροοφειλέτες ρυθμίζουν τα χρέη τους και οι πλούσιοι “σφυρίζουν αδιάφορα”

Την ώρα που οι οφειλέτες με χρέη από 50 ως 1.000 ευρώ μειώνονται, αυξάνονται οι οφειλέτες με χρέη άνω του 1.000.000 ευρώ.

Του Νίκου Ρογκάκου

Έκρηξη ρυθμίσεων από τους πολίτες προκύπτει από τα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, στο μέτωπο των χρεών στις εφορίες. Σύμφωνα με τα στοιχεία, το ποσοστό του ρυθμισμένου ληξιπρόθεσμου υπολοίπου διαμορφώθηκε στο 6,1% την 1/1/2020, το οποίο αντιστοιχεί σε 6,5 δις ευρώ, ενώ την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους προσέγγιζε το 3,5%.

Η αύξηση του συνολικού ληξιπρόθεσμου υπολοίπου, που έχει ενταχθεί σε ρύθμιση, οφείλεται κυρίως στην δυνατότητα ρύθμισης των ληξιπρόθεσμων οφειλών με τους ευνοϊκούς όρους των 120 δόσεων και πλέον στο οικονομικό επιτελείο έχουν κάθε λόγο να περιμένουν ακόμα μεγαλύτερη ένταση ρυθμίσεων, όταν ενεργοποιηθεί την επόμενη εβδομάδα η πλατφόρμα για τις 24 δόσεις.

Αναφορικά με τον συνολικό αριθμό των οφειλετών, στο τέλος του 2019 παρατηρείται αύξηση κατά 4.158 πρόσωπα (φυσικά και νομικά) σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2018 με αποτέλεσμα να διαμορφώνεται στους 4.068.908 οφειλέτες. Υπάρχει, όμως, ένα «αλλά», που μάλλον διαφοροποιεί την εικόνα: η αύξηση του αριθμού των οφειλετών παρατηρείται κυρίως στην κατηγορία με χρέη μικρότερα από 50 ευρώ, καθώς προστέθηκαν σε ετήσια βάση 66.541 οφειλέτες εκ των οποίων οι 24.222 έχουν χρέη μικρότερα από 1 ευρώ (το σύνολο των τελευταίων είναι 357.350).

Αντίθετα, αξιόλογη μείωση κατά 44.944 πρόσωπα παρατηρείται στον αριθμό των οφειλετών με χρέη μεταξύ 50 και 500 ευρώ. Η μείωση του αριθμού των οφειλετών σε αυτήν την κατηγορία συνοδεύεται από μείωση του ληξιπρόθεσμου υπολοίπου κατά 13,8 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, μείωση του αριθμού των οφειλετών σημειώθηκε στην κατηγορία οφειλής μεταξύ 500 και 10.000 ευρώ (κατά 26.363 οφειλέτες), η οποία οδήγησε σε μείωση του ληξιπρόθεσμου υπολοίπου κατά 25,8 εκατ. ευρώ.

Η άλλη όψη του νομίσματος δείχνει ότι την ώρα που μικροί και μεσαίοι οφειλέτες προσπαθούν να τακτοποιήσουν τις εκκρεμότητες τους, οι μεγάλοι σφυρίζουν αδιάφορα. Συγκεκριμένα, το μεγαλύτερο μέρος της αύξησης του συνολικού ληξιπρόθεσμου υπολοίπου σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2018 πηγάζει από τους οφειλέτες με ύψος οφειλής άνω του 1 εκατ. ευρώ (αύξηση του ληξιπρόθεσμου υπολοίπου σε αυτήν την κατηγορία κατά 542,9 εκατ. ευρώ), ο αριθμός των οποίων σημείωσε μικρή αύξηση κατά 181 πρόσωπα.

Καθοριστική είναι η συνεισφορά των νομικών προσώπων στην αύξηση του ληξιπρόθεσμου υπολοίπου της κατηγορίας άνω του 1 εκατ. ευρώ, καθώς από αυτά πηγάζει το 72% της αύξησης των ληξιπρόθεσμων οφειλών σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, δηλαδή 389,2 εκατ. ευρώ, ενώ το ύψος του ληξιπρόθεσμου υπολοίπου τους σε αυτήν την κατηγορία οφειλής άγγιξε κατά το τέλος του 2019 τα 61.523 εκατ. ευρώ. Αντίστοιχα το πλήθος των νομικών προσώπων που οφείλουν πάνω από 1 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκε στα 4.987, καθώς αυξήθηκε σε ετήσια βάση κατά 132 νέα νομικά πρόσωπα.

Κατανομή πλήθους οφειλετών με χρέη προς τη Φορολογική Διοίκηση

Κατανομή ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση, σε εκατ. ευρώ

Στα θετικά στοιχεία του τέταρτου τριμήνου του 2019 περιλαμβάνεται η περαιτέρω μείωση του ρυθμού δημιουργίας ληξιπρόθεσμων οφειλών, αφού τα νέα ληξιπρόθεσμα της περιόδου 1/12/2018-30/11/2019 ανέρχονται σε 8 δις ευρώ, παρουσιάζοντας σημαντική μείωση κατά 2,9 δις ευρώ σε σύγκριση με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του προηγούμενου έτους.