Πολιτισμός

Σε κρίσιμη κατάσταση παραμένει ο Κώστας Βουτσάς

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Ο δημοφιλής ηθοποιός παραμένει για 15η ημέρα στη ΜΕΘ. Το τελευταίο ιατρικό ανακοινωθέν για την κατάσταση της υγείας του.

Στη ΜΕΘ του Νοσοκομείου «Αττικόν» εξακολουθεί να νοσηλεύεται από τις 7 Φεβρουαρίου, ο Κώστας Βουτσάς. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Νοσοκομείου, η κατάσταση του έχει σταθεροποιηθεί αλλά παραμένει κρίσιμη.

Το Ιατρικό Ανακοινωθέν

"Ο κύριος Κώστας Βουτσάς εισήχθη στο Π.Γ.Ν.«ΑΤΤΙΚΟΝ» την Παρασκευή 07 Φεβρουαρίου 2020, με συμπτώματα λοίμωξης αναπνευστικού και επιβάρυνσης της καρδιακής και της αναπνευστικής του λειτουργίας. Μεταφέρθηκε την ίδια ημέρα στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου, όπου και εξακολουθεί να νοσηλεύεται για 15η ημέρα, τραχειοστομημένος και με περιοδική μηχανική υποστήριξη της αναπνευστικής και της νεφρικής του λειτουργίας. Η κατάσταση του έχει σταθεροποιηθεί, αλλά παραμένει κρίσιμη".