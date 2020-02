Κοινωνία

Χειροπέδες σε νεαρό για διαδικτυακή πορνογραφία ανηλίκων

Ταυτοποιήθηκαν ακόμη δυο άτομα για παρεμφερείς υποθέσεις. Πως αποκτούσαν το παράνομο υλικό κάνοντας χρήση συγκεκριμένων ηλεκτρονικών ιχνών.

Για πορνογραφία ανηλίκων μέσω διαδικτύου συνελήφθη ένας 22χρονος άνδρας, από τη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος (Δ.Δ.Η.Ε), ενώ διερευνήθηκαν ακόμη δύο παρεμφερείς υποθέσεις, για τις οποίες ταυτοποιήθηκαν δύο νεαροί, 21 και 24 ετών, αντίστοιχα. Και για τις τρεις υποθέσεις σχηματίστηκαν δικογραφίες τακτικής διαδικασίας που υποβλήθηκαν στις αρμόδιες εισαγγελικές Αρχές.

Συγκεκριμένα, η Δ.Δ.Η.Ε εντόπισε χρήστες του διαδικτύου, οι οποίοι κάνοντας χρήση συγκεκριμένων ηλεκτρονικών ιχνών, αποκτούσαν πρόσβαση σε διάφορους ιστότοπους συλλέγοντας έτσι πλήθος αρχείων με υλικό πορνογραφίας ανηλίκων που στόχευαν να δημοσιοποιήσουν.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στις οικίες των τριών ατόμων, στην Αττική, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο συσκευές κινητής τηλεφωνίας, τα ψηφιακά δεδομένα διαδικτυακού λογαριασμού νεφοϋπολογιστικής υπηρεσίας (cloud service) και κάρτα μνήμης κινητού τηλεφώνου, τύπου microSD.

Από λεπτομερή εξέταση στα ψηφιακά πειστήρια ταυτοποιήθηκε η εμπλοκή των τριών ατόμων στις παράνομες δραστηριότητες, ενώ στη μία περίπτωση βρέθηκε πλήθος φωτογραφιών και βίντεο πορνογραφίας ανηλίκων για τα οποία κατηγορείται ο 22χρονος.

Ο συλληφθείς, οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα και παραπέμφθηκε σε ανακριτή μαζί με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του.