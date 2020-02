Κοινωνία

Πρώτα λήστευαν σούπερ μάρκετ και μετά το έριξαν στο… εμπόριο ναρκωτικών (εικόνες)

Δεκάδες περιπτώσεις ληστειών σε καταστήματα εστίασης και σούπερ μάρκετ εξιχνιάστηκαν. Συνεργός δραστών ένας έγκλειστος φυλακών. Πως δρούσε το κύκλωμα.

Ποινική δικογραφία σε βάρος τεσσάρων αλλοδαπών ηλικίας 26, 28, 34 και 35 ετών και μιας 29χρονης Ελληνίδας, για εγκληματική οργάνωση, ληστείες κατά συναυτουργία και κατ' εξακολούθηση και παράβαση της Νομοθεσίας περί ναρκωτικών και περί όπλων σχηματίστηκε από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Βορειοανατολικής Αττικής.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., «το πρωί της 19ης Φεβρουαρίου, μετά από συντονισμένη επιχείρηση, στην οποία συμμετείχαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας και Τμημάτων Ασφαλείας της Βορειοανατολικής Αττικής, με τη συνδρομή αστυνομικών της Υπηρεσίας Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών και Συνοδών Σκύλων της Διεύθυνσης Ειδικών Αστυνομικών Δυνάμεων και του Τμήματος Εξωτερικής Φρούρησης Καταστημάτων Κράτησης της Γενικής Δ/νσης Αντεγκληματικής και Σωφρονιστικής Πολιτικής, συνελήφθησαν ο 26χρονος, ο 35χρονος και η 29χρονη. ΜάλισταΟ 34χρονος τυγχάνει ήδη έγκλειστος Καταστήματος Κράτησης ενώ ο 28χρονος αναζητείται.

Όπως διαπιστώθηκε από την έρευνα, οι κατηγορούμενοι είχαν συγκροτήσει, από τον Οκτώβριο του 2019, εγκληματική ομάδα , που διέπραττε συστηματικά ληστείες σε καταστήματα εστίασης και σουπερμάρκετ σε διάφορες περιοχές της βορειοανατολικής Αττικής (Πεύκη, Νέα Ιωνία, Μαρούσι, Κηφισιά), καθώς και σε όμορες περιοχές (Γαλάτσι, Άνω Πατήσια).

Πώς δρούσε η σπείρα

Ως προς τον τρόπο δράσης, τα μέλη της σπείρας μετέβαιναν απογευματινές-νυκτερινές κυρίως ώρες, στα καταστήματα στόχους τους και μετά την κατόπτευση του σημείου, ένας εξ αυτών εισέρχονταν σε αυτό και με την απειλή πυροβόλου όπλου που έφερε, ακινητοποιούσε υπαλλήλους και πελάτες, αφαιρώντας στη συνέχεια τις εισπράξεις από τα ταμεία, κινητά τηλέφωνα ακόμα και πακέτα τσιγάρων. Παράλληλα ο συνεργός του, παρέμενε εξωτερικά των καταστημάτων σε ρόλο επιτηρητή-τσιλιαδόρου.

Κατά τη διάρκεια των ληστειών είχαν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους με κουκούλες τύπου full - face και καλσόν, χρησιμοποιώντας παράλληλα γάντια. Επιπρόσθετα και προκειμένου να αποπροσανατολίσουν τους αστυνομικούς, έφεραν τα ρούχα τους ανάποδα, φορώντας τα κανονικά μόνο μετά τη διαφυγή τους.

Ταυτοποιήθηκε η συμμετοχή τους σε 13 συνολικά ληστείες, εκ των οποίων 7 σε καταστήματα εστίασης και 6 σε super market .

Σημειώνεται ότι ο 26χρονος και ο 34χρονος συνελήφθησαν επ’ αυτοφώρω την 23-12-2019, κατά τη διάρκεια ληστείας σε σούπερ μάρκετ στην περιοχή του Γαλατσίου.

Μετά τις ληστείες το... γύρισαν σε εμπόριο ναρκωτικών

Οι κατηγορούμενοι αμέσως μετά, συνέστησαν νέα εγκληματική οργάνωση που δραστηριοποιείτο στη διακίνηση διαφόρων τύπων ναρκωτικών ουσιών σε διάφορες περιοχές της Αττικής.

Ως προς τον τρόπο δράσης, η διακίνηση των ναρκωτικών ουσιών λάμβανε χώρα κατόπιν τηλεφωνικών παραγγελιών, όπου συμφωνούσαν για το είδος του ναρκωτικού την ποσότητα, την τιμή και το χώρο της συναλλαγής που συνήθως ήταν οι περιοχές Πατησίων και Γαλατσίου.

Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι αγοραστές δεν κατείχαν το ανάλογο χρηματικό ποσό για την αγορά των ναρκωτικών ουσιών, τα μέλη της εγκληματικής ομάδας παρακρατούσαν προσωπικά τους έγγραφα και αντικείμενα όπως δελτία ταυτότητας και κινητά τηλέφωνα ωσότου αυτοί εξοφλήσουν το χρέος τους.

Κατά τις μεταξύ τους τηλεφωνικές επικοινωνίες τα μέλη της ομάδας απέφευγαν να μιλήσουν ανοιχτά για την διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, χρησιμοποιώντας ιδιαίτερες κωδικές ονομασίες.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στις οικίες των κατηγορουμένων βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν:

ποσότητα κάνναβης βάρους -1.213,3- γραμμαρίων

ποσότητα κοκαΐνης βάρους -19,1- γραμμαρίων

ποσότητα σκόνης που χρησιμοποιείται ως νοθευτική ουσία, βάρους -94,2- γραμμαρίων

περίστροφο

8.500 ευρώ

ζυγαριά ακριβείας

2 μοτοσυκλέτες

ενδύματα που χρησιμοποιούσαν κατά τη διάρκεια των ληστειών

Επίσης σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο κελί του 34χρονου εγκλείστου σε Κατάστημα Κράτησης, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 3 κινητά τηλέφωνα

Οι συλληφθέντες, οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών, ενώ ερευνάται η συμμετοχή τους και σε άλλες παρόμοιες περιπτώσεις.»