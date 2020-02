Οικονομία

Στουρνάρας: αναβαθμίζεται ο ρόλος του στην ΕΚΤ

Σε ποια επιτροπή αναλαμβάνει καθήκοντα Προέδρου ο διοικητής της ΤτΕ, αντικαθιστώντας τον Νοβότνι.

Αναβαθμίζεται ο ρόλος του διοικητή της Τραπέζης της Ελλάδος Γιάννη Στουρνάρα στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, καθώς αναλαμβάνει καθήκοντα Προέδρου της Επιτροπής Επιθεώρησης (Audit Committee) της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, διαδεχόμενος στη θέση αυτή τον Έβαλ Νοβότνι, πρώην Διοικητή της Oesterreichische Nationalbank.

Υπενθυμίζεται ότι ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος είχε εκλεγεί μέλος της Επιτροπής Επιθεώρησης το Σεπτέμβριο του 2018.

Στις αρμοδιότητες της Επιτροπής Επιθεώρησης περιλαμβάνεται η ακεραιότητα των χρηματοοικονομικών στοιχείων, η συμμόρφωση με τους εφαρμοστέους νόμους, κανονισμούς και κώδικες συμπεριφοράς του Ευρωσυστήματος, η επίβλεψη των εσωτερικών ελέγχων και η άσκηση των λειτουργιών επιθεώρησης.