Αυτοματοποιημένες καταχωρίσεις στο ΓΕΜΗ

Ποιές υπηρεσίες μπορούν να εισάγονται πλέον αυτοματοποιημένα στο πληροφοριακό σύστημα του Μητρώου.

Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων σε εφαρμογή του άρθρου 102 του Ν. 4635/2019 και στο πλαίσιο της προσπάθειας για μείωση της γραφειοκρατίας και των διοικητικών βαρών για τις επιχειρήσεις, έθεσε σε εφαρμογή τις πρώτες αυτοματοποιημένες καταχωρίσεις στο ΓΕΜΗ, σε συνεργασία με την Υπηρεσία Υποστήριξης και Ανάπτυξης και Πληροφοριακών Συστημάτων ΓΕΜΗ και ΥΜΣ της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδας.

Οι αυτοματοποιημένες καταχωρίσεις αφορούν σε πράξεις και στοιχεία εταιρειών που απαιτούν δημοσιότητα, χωρίς ωστόσο να υπόκεινται σε έλεγχο νομιμότητας. Η καταχώριση και δημοσίευση των εν λόγω πράξεων θα πραγματοποιείται αυτοματοποιημένα στο πληροφοριακό σύστημα του ΓΕΜΗ, από τον ίδιο τον υπόχρεο κάνοντας χρήση των κωδικών του πρόσβασης στο σύστημα.

Οι πρώτες πράξεις που μπορούν να καταχωρίζονται αυτόματα είναι:

Καταχώρισης Ιστοσελίδας (για ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΟΕ, ΕΕ, Αστικούς Συνεταιρισμούς, Ευρωπαϊκή Εταιρεία, Ευρωπαϊκή Συνεταιριστική Εταιρεία, Κοινοπραξία). Καταχώριση Ιστοσελίδας ηλεκτρονικού εμπορίου (για ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΟΕ, ΕΕ, Αστικούς Συνεταιρισμούς, Ευρωπαϊκή Εταιρεία, Ευρωπαϊκή Συνεταιριστική Εταιρεία, Κοινοπραξία). Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης του άρθρου 10 του Ν. 4601/19 (στην οποία συμμετέχει ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΟΕ, ΕΕ, Αστικούς Συνεταιρισμούς, Ευρωπαϊκή Εταιρεία, Ευρωπαϊκή Συνεταιριστική Εταιρεία, Κοινοπραξία). Πιστοποίηση αρχικού Μετοχικού Κεφαλαίου για ΑΕ Πιστοποίηση αρχικού κεφαλαίου για ΙΚΕ Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση ΑΕ Πρόσκληση για την αναγγελία δικαιώματος προτίμησης σε ΑΕ

Οι ανωτέρω αιτήσεις είναι διαθέσιμες στο δικτυακό τόπο του ΓΕΜΗ www.businessportal.gr, ο οποίος θα εμπλουτίζεται συνεχώς με νέες αιτήσεις, έως ότου καταστεί εφικτή η αυτοματοποιημένη καταχώριση όλων των πράξεων και στοιχείων που δεν απαιτούν έλεγχο νομιμότητας.