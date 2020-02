Αθλητικά

Ντέρμπι κορυφής ΠΑΟΚ-Ολυμπιακού στην Τούμπα

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Δείτε τις επιλογές που έχετε για στοιχηματισμό στο Πάμε Στοίχημα, ου συμπλήρωσε "20 χρόνια σε όλα τα μεγάλα παιχνίδια -σε όλες τις διοργανώσεις".

Δύο αγωνιστικές πριν ολοκληρωθεί η κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος της Super League όλα τα βλέμματα στρέφονται στην Τούμπα. Την Κυριακή, στις 19:30, θα διεξαχθεί το ντέρμπι κορυφής ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό.

Δύο βαθμοί χωρίζουν τις δύο ομάδες. Ο Ολυμπιακός προηγείται με 60 βαθμούς και ο ΠΑΟΚ ακολουθεί με 58. Με νίκη ο ΠΑΟΚ θα ανέβει στην κορυφή της βαθμολογίας. Με ισοπαλία θα διατηρηθεί η διαφορά των 2 βαθμών και με νίκη ο Ολυμπιακός θα ξεφύγει 5 βαθμούς.

Ο Ολυμπιακός συμπλήρωσε 34 παιχνίδια πρωταθλήματος αήττητος. Η τελευταία του ήττα σημειώθηκε στην Τούμπα, πριν από 1 χρόνο από τον ΠΑΟΚ με 3-1.

Ο πρώτος και ο τελευταίος παίκτης που θα σκοράρει

Το Πάμε Στοίχημα συμπληρώνει εφέτος 20 χρόνια με πολλές στοιχηματικές επιλογές για όλα τα μεγάλα παιχνίδια, για όλες τις διοργανώσεις.

Πλήθος στοιχηματικών επιλογών προσφέρονται για το ντέρμπι ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός.

Οι παίκτες του Πάμε Στοίχημα μπορούν να ποντάρουν, μεταξύ άλλων, στα σκορ πολλαπλών επιλογών, τα συνολικά κόρνερ, την ομάδα που θα εκτελέσει το πρώτο και το τελευταίο κόρνερ, την ομάδα που θα εκτελέσει τα περισσότερα κόρνερ, το λεπτό του πρώτου και του τελευταίου γκολ, τον πρώτο και τον τελευταίο παίκτη που θα σκοράρει, τον σκόρερ οποιουδήποτε γκολ, τη διαφορά νίκης, το στοίχημα χωρίς ισοπαλία, τα μονά/ζυγά γκολ, τη νίκη με μηδέν παθητικό.

Προσφέρονται και τα ακόλουθα 4 συνδυαστικά στοιχήματα.

Τα συνδυαστικά στοιχήματα για το ντέρμπι ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός

Ο Σφιντέρσκι να σκοράρει πρώτος και ακριβές σκορ 2-0

Ο Ελ Αραμπί να σκοράρει πρώτος και ακριβές σκορ 1-2

Λεπτό πρώτου γκολ από το 1’ έως το 30’ και Over 9,5 κόρνερ στον αγώνα

Ακριβές σκορ 3-1, 1-1 ή 0-2

Κάνεις cash-out όπου κι αν βρίσκεσαι και πληρώνεσαι στο πρακτορείο

Οι παίκτες του Πάμε Στοίχημα στο ντέρμπι ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός και σε όλα τα παιχνίδια, με την ανανεωμένη εφαρμογή OPAPP, μπορούν να δημιουργούν το δελτίο τους στο κινητό τους, να κάνουν cash-out όπου και αν βρίσκονται και να πληρώνονται σ’ ένα πρακτορείο ΟΠΑΠ.

Επιπλέον έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν ζωντανά την εξέλιξη των αγώνων μέσω live score και live tracker.