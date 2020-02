Υγεία - Περιβάλλον

Παρέμβαση Εισαγγελέα και Τροχαίας για τις αφίσες ζητά ο Πατούλης

Τι αναφέρει σε επιστολές του, βάζοντας στο στόχαστρο τις αφίσες με τον Αλέξη Τσίπρα για την συγκέντρωση του Σαββάτου.

Επιστολή προς τον Αστυνομικό Διευθυντή της Τροχαίας Σ. Λάσκο, που κοινοποιήθηκε και στον Διευθύνοντα της Εισαγγελίας Πρωτοδικών, με την οποία του ζητά να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες με αφορμή το γεγονός ότι συνεχίζεται το φαινόμενο της παράνομης αφισοκόλλησης, απέστειλε ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης.

Ειδικότερα ζητά την παρέμβασή τους καθώς, όπως επισημαίνει στην επιστολή, τίθεται σοβαρός κίνδυνος για τη σωματική ακεραιότητα και τη ζωή των συμπολιτών μας, εξαιτίας της συνεχιζόμενης αφισοκόλλησης, κατά παράβαση του νόμου.

Ο κ. Πατούλης επισυνάπτει τη χθεσινή επιστολή που απέστειλε προς όλους τους Δημάρχους της Αττικής και τον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης της Αττικής στην οποία υπογραμμίζει μεταξύ άλλων πως χθες 20 Φεβρουαρίου 2020, «αρμόδιοι υπάλληλοι της Διεύθυνσης Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών, της Περιφέρειας Αττικής, μετά από αυτοψία, διαπίστωσαν έντονο φαινόμενο παράνομης αφισοκόλλησης - αφισορύπανσης, με αφίσες διαστάσεων 1,80x0,80μ, που απεικονίζουν τον πρώην Πρωθυπουργό και Πρόεδρο του Σύριζα κ. Αλέξη Τσίπρα και διαφημίζουν ομιλία του, το Σάββατο 22 Φεβρουαρίου και ώρα 18.30, στο χώρο του ΤΑΕ ΚΒΟ ΝΤΟ, στο Π. Φάληρο, οι οποίες έχουν τοποθετηθεί σε ιστούς ηλεκτροφωτισμού, σχεδόν σε όλο το μήκος των οδικών αξόνων του πρωτεύοντος Αστικού οδικού δικτύου, ειδικότερα δε και ενδεικτικά:

Π. Ράλλη από Στρατόπεδο Ρουφ μέχρι τον Κηφισό,

Λ. Αθηνών και Θηβών στη διασταύρωση με τους παράπλευρους της Γέφυρας,

Κηφισό και Ιερά Οδό στη διασταύρωση και κάτω από τη Γέφυρα και

Κηφισού και Κωνσταντινουπόλεως

Στην επιστολή προς τους Δημάρχους ο Περιφερειάρχης ζητά την «εφαρμογή των όσων προβλέπονται στο άρθρο 9, του ν. 2946/2001» και τις άμεσες ενέργειες, κατά τις διατάξεις των οικείων κανονισμών καθαριότητας, για την αποξήλωση των προαναφερόμενων αφισών και την επιβολή των οριζομένων στο νόμο κυρώσεων σε βάρος κάθε υπαιτίου».

Ο κ. Πατούλης δήλωσε σχετικά: «Δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να παραβιάζει το νόμο εις βάρος του περιβάλλοντος αλλά και της ασφάλειας των πολιτών. Είναι αναγκαία η παρέμβαση όλων των εμπλεκόμενων φορέων για να μπει επιτέλους ένα τέλος στο απαράδεκτο αυτό φαινόμενο».