Οικονομία

Ταμεία: τελευταία ευκαιρία για 120 δόσεις

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Οι προθεσμίες-κλειδιά για δεκάδες χιλιάδες οφειλέτες και το "σαφάρι" που θα ξεκινήσει μετά,την λήξη τους. Πώς θα διαχωριστούν τα χρέη σε εισπράξιμα και μη.

Περιθώριο έως τις 31 Μαρτίου 2020 έχουν χιλιάδες οφειλέτες σε ΕΦΚΑ και ΕΤΕΑΕΠ, είτε είναι εργοδότες είτε ελεύθεροι επαγγελματίες, να ενταχθούν ή να επανενταχθούν στη ρύθμιση των έως 120 δόσεων.

Το παράθυρο γι' αυτούς έχει μείνει ανοικτό εδώ και μήνες, όμως πλέον τα περιθώρια στενεύουν, μέχρι το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) να ενεργοποιήσει τις διαδικασίες αναγκαστικών εισπράξεων. Ήδη δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η απόφαση του υπουργού Εργασίας Γιάννη Βρούτση για τη διαδικασία διαχωρισμού των οφειλών σε εισπράξιμες, επισφαλείς και αυτές που είναι ανεπίδεκτες είσπραξης.

Αναλυτικά, διάταξη στο ασφαλιστικό νομοσχέδιο που αναμένεται να ψηφιστεί έως την ερχόμενη Πέμπτη από τη Βουλή, μειώνει την προθεσμία που έχουν περίπου 50.000 οφειλέτες οι οποίοι είχαν ενταχθεί στη ρύθμιση των έως 120 δόσεων και την έχασαν, να επανενταχθούν. Συγκεκριμένα, ενώ προηγούμενος νόμος όριζε ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης στο ΚΕΑΟ έως το τέλος Μαΐου, η νέα διάταξη περιορίζει το διάστημα έως τις 31 Μαρτίου 2020. Παραμένει, βέβαια, ως προϋπόθεση, η υποχρέωση πληρωμής όλων των δόσεων που χάθηκαν, καθώς και των τρεχουσών υποχρεώσεων που δεν έχουν ενταχθεί στη ρύθμιση.

Στον αντίποδα, για τους οφειλέτες που έχουν ήδη υποβάλει την πρώτη αίτηση ένταξης στη ρύθμιση, όμως δεν έχουν ακόμη βεβαιωθεί οι οφειλές τους ώστε να ρυθμιστεί το ποσό σε δόσεις, το χρονικό περιθώριο υποβολής παραμένει στις 31 Μαΐου 2020. Άλλωστε, σε αυτή την περίπτωση, η υπαιτιότητα για την καθυστέρηση οφείλεται στον ΕΦΚΑ και κατά κύριο λόγο στο πρώην ΕΤΑΑ, καθώς τα αρχεία του Ταμείου δεν είναι πλήρη ώστε να προσδιοριστούν με ακρίβεια και να αναρτηθούν οι παλαιές οφειλές μέχρι το 2017.

Να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του ΚΕΑΟ, στο τέλος του 2019 το σύνολο των ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών οφειλών διαμορφώθηκε στα 35,383 δισ. ευρώ, ελαφρά μειωμένο σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο (κατά 159,3 εκατ. ευρώ).

Η μείωση οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στις διαγραφές οφειλών μη μισθωτών βάσει του επανυπολογισμού που προβλέπει ο ν.4611/2019, ενώ συνέβαλαν επίσης οι μειώσεις και οι συμψηφισμοί οφειλών, καθώς και οι εκπτώσεις προσαυξήσεων λόγω ένταξης των οφειλετών σε ρύθμιση.

Ειδικότερα, στο τέλος του 2019 οι ρυθμισμένες οφειλές προς το ΚΕΑΟ άγγιξαν συνολικά τα 5,3 δισ. ευρώ (εκ των οποίων 3,8 δισ. ευρώ αφορούν σε οφειλές που εντάχθηκαν στην διαδικασία ρύθμισης που ορίζει ο ν.4611/2019) σημειώνοντας σημαντική αύξηση, καθώς στο τέλος του Ιουνίου του 2019 βρισκόταν σε ρύθμιση ποσό 2,6 δισ. ευρώ. Παράλληλα, συνεχίστηκε και στο τέταρτο τρίμηνο του 2019 η ένταξη νέων οφειλετών, η εισαγωγή νέων οφειλών και η αύξηση των πρόσθετων τελών για τους οφειλέτες που είναι ήδη ενταγμένοι στο ΚΕΑΟ.

Την ίδια στιγμή βέβαια, το υπουργείο Εργασίας σε συνεργασία με τη διοίκηση του ΚΕΑΟ προχωρούν στη διαδικασία χαρακτηρισμού των οφειλών ως ανεπίδεκτων είσπραξης, μετά από έρευνες για τον εντοπισμό των πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη, ξεκινώντας σαφάρι ώστε να βρει καταθέσεις, ακίνητα και πάσης φύσεως περιουσιακά στοιχεία.

Μεταξύ των στοιχείων που ερευνώνται, είναι τυχόν μεταβιβάσεις περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη, οι οποίες να υπόκεινται σε «διάρρηξη» λόγω καταδολίευσης καθώς και πιθανές χρηματικές απαιτήσεις του οφειλέτη, όπως μισθωμάτων, μισθών, συντάξεων, απαιτήσεων στις τράπεζες και τα λοιπά πιστωτικά ιδρύματα. Τα χρέη χαρακτηρίζονται ανεπίδεκτα είσπραξης, εφόσον ληφθούν όλα τα προβλεπόμενα αναγκαστικά μέτρα σε κάθε περιουσιακό στοιχείο που εντοπίστηκε και επιβλήθηκαν κατασχέσεις για το σύνολο της οφειλής εις χείρας όλων των πιστωτικών ιδρυμάτων.

Σε περίπτωση πτώχευσης του οφειλέτη, θα πρέπει να πιστοποιείται ότι έχει κηρυχθεί η παύση των εργασιών της πτώχευσης ή έχει επέλθει περάτωση αυτής.

Τέλος, σε περίπτωση θανάτου του οφειλέτη ή συνυπεύθυνου προσώπου, όλες οι έρευνες, ενέργειες και μέτρα θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί ή ληφθεί και κατά των κληρονόμων του.

Πηγή: Euro2day.gr