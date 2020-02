Πολιτική

Δένδιας: η Τουρκία θέτει σε κίνδυνο την ειρήνη στα νότια της ΕΕ

Την πλήρη στήριξη του σε Ελλάδα και Κύπρο, εξέφρασε στον Έλληνα ΥΠΕΞ, ο Δανός ομόλογος του.

Η επιθετική πολιτική της Τουρκίας θέτει σε κίνδυνο την ειρήνη και τη σταθερότητα στα νότια της ΕΕ, επεσήμανε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, σε δηλώσεις του στην Κοπεγχάγη, μετά τη συνάντησή του με τον Δανό ομόλογό του, Jeppe Kofod.

Σύμφωνα με το υπουργείο Εξωτερικών, ο κ. Δένδιας επεσήμανε ότι «η Τουρκία διεξάγει την εξωτερική πολιτική της με όρους της διπλωματίας των κανονιοφόρων του 19ου αιώνα», προσθέτοντας, «Μια επιθετική πολιτική που θέτει σε κίνδυνο την ειρήνη και την σταθερότητα στα νότια της ΕΕ, υπονομεύοντας τις συλλογικές μας προσπάθειες και υποδαυλίζοντας προκλήσεις, όπως είναι η μετανάστευση και η τρομοκρατία. Εξέφρασα την ικανοποίησή μας για τη σαφή στάση που υιοθέτησε η ΕΕ σχετικά με τα θέματα αυτά».

Από την πλευρά του ο υπουργός Εξωτερικών της Δανίας υπογράμμισε την ανάγκη τα κράτη μέλη της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της Δανίας της Κύπρου και της Ελλάδας, να διαφυλάττουν τις αξίες και τα συμφέροντα της ΕΕ.

«Κάθε τουρκική δραστηριότητα πρέπει να σέβεται τους κανόνες και τους νόμους που ισχύουν για μας στην ΕΕ και τα εδάφη μας. Συνεπώς, στηρίζουμε φυσικά την Ελλάδα αλλά και την Κύπρο σε αυτά τα θέματα. Είναι σημαντικό να δείξουμε ότι έχουμε μια Ένωση που βασίζεται σε κανόνες και οι κανόνες πρέπει να τηρούνται», τόνισε χαρακτηριστικά.

Ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών επεσήμανε ότι στη συνάντηση συζητήθηκαν σε βάθος θέματα που αφορούν την κλιματική αλλαγή, καθώς η Δανία πρωτοπορεί στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

«Έχουμε πολλά να μάθουμε από τη δανέζικη τεχνογνωσία στον τομέα αυτό, προκειμένου να επιτύχουμε το τέλος της εξάρτησης από το λιγνίτη μέχρι το 2028, όπως είναι η δέσμευση του πρωθυπουργού, Κ. Μητσοτάκη».

Συζητήθηκε ακόμα το ζήτημα της μετανάστευσης, ένα θέμα που, όπως επεσήμανε ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών, απασχολεί και τις δύο χώρες και, φυσικά, ολόκληρη την Ευρώπη.

«Ανέπτυξα σαφώς τη θέση μας, όσον αφορά την ανάγκη για μια πλήρη αναθεώρηση της διαδικασίας ασύλου. Πρέπει να πω ότι άκουσα πολύ προσεκτικά την πρόταση της Δανίας, η οποία ακούγεται πολύ λογική», σημείωσε ο κ. Δένδιας.

Όσον αφορά την ευρωπαϊκή πορεία των Δυτικών Βαλκανίων, ο κ. Δένδιας επεσήμανε πως η «ένταξη στην ΕΕ αποτελεί την απόλυτη εγγύηση για την εδραίωση της σταθερότητας και της ευημερίας στην εν λόγω περιοχή, υπό την προϋπόθεση βεβαίως ότι πληρείται η αιρεσιμότητα».

«Στο πνεύμα αυτό, βλέπουμε τις προτάσεις της Επιτροπής για την αναθεώρηση της διαδικασίας προσχώρησης ως ένα πολύ καλό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση», συμπλήρωσε.

Οι δύο πλευρές συμφώνησαν να συνεχίσουν τις διαβουλεύσεις τους κατά την προσεχή περίοδο, ενώ ο κ. Δένδιας κάλεσε τον Δανό ομόλογό του στην Αθήνα.

Ο κ. Δένδιας συναντήθηκε ακόμη με αντιπροσωπεία του Συνδέσμου Βιομηχάνων της χώρας, υπό τον εκτελεστικό διευθυντή Thomas Bustru