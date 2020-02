Κοινωνία

Πιάστηκε ο ληστής που χτυπούσε ηλικιωμένες

Ο δράστης μαζί με ένα συνεργό του, έστηνε καρτέρι στα υποψήφια θύματα του, τα οποία αντιμετώπιζε με απίστευτη σκληρότητα.

Στη σύλληψη 42χρονου αλλοδαπού που κατηγορείται ότι λήστευε ηλικιωμένες γυναίκες με ιδιαίτερη σκληρότητα προχώρησαν αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ, στα Πατήσια.

Ειδικότερα, αστυνομικοί εντόπισαν τον αλλοδαπό να κινείται ύποπτα στην περιοχή των Πατησίων, κοντά σε λαϊκή αγορά. Ο 42χρονος παρατηρούσε και παρακολουθούσε διερχόμενους πολίτες, ενώ όταν οι αστυνομικοί του έκαναν σήμα για να τον ελέγξουν, αυτός προσπάθησε να διαφύγει. Μετά από καταδίωξη ακινητοποιήθηκε και προσήχθη στο Τμήμα Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας, της Διεύθυνσης Ασφαλείας Αττικής.

Από την αστυνομική έρευνα διαπιστώθηκε ότι ο αλλοδαπός, μαζί με συνεργό του που αναζητείται από τον Ιούνιο του 2019, λήστευε ηλικιωμένες γυναίκες.

Σύμφωνα με την αστυνομία, οι δύο δράστες, πρωινές ή μεσημβρινές ώρες, εντόπιζαν ηλικιωμένες γυναίκες, είτε μετά την αποβίβασή τους από συρμούς του ηλεκτρικού, είτε μετά την αποχώρησή τους από εκκλησίες ή λαϊκές αγορές και τις ακολουθούσαν κατά την επιστροφή στο σπίτι τους.

Μόλις τα θύματά τους εισέρχονταν στην πολυκατοικία που διέμεναν, τότε ο ένας ή και οι δύο δράστες, τις ακινητοποιούσαν και αφού τις χτυπούσαν με κλωτσιές, γροθιές και στη συνέχεια τις έσπρωχναν βίαια, τους αφαιρούσαν χρηματικά ποσά και τιμαλφή.

Έως τώρα έχουν εξιχνιαστεί τέσσερις περιπτώσεις ληστειών στις περιοχές των Πατησίων, του Αγίου Παντελεήμονα και του Νέου Ηρακλείου.

Χαρακτηριστικό στοιχείο της ιδιαίτερης σκληρότητας των δραστών προς τα θύματά τους, είναι ότι και στις τέσσερις υποθέσεις που εξιχνιάστηκαν, τραυμάτισαν ηλικιωμένες, προκαλώντας τους κατάγματα και κακώσεις.

Σημειώνεται ότι ο 42χρονος έχει συλληφθεί άλλες δύο φορές για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση που διέπραττε ληστείες σε βάρος ηλικιωμένων στην Αττική και έχει εκτίσει ποινή πολυετούς φυλάκισης.

Ο Ρουμάνος, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, οδηγήθηκε στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών, ο οποίος τον παρέπεμψε σε κυρία ανάκριση.

Επίσης, συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του συνεργού του, καθώς και για την ταυτοποίηση και άλλων παρόμοιων υποθέσεων.