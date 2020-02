Κοινωνία

Χρονόπουλος στον ΑΝΤ1: οι επίορκοι αστυνομικοί ήταν υπό πολύμηνη παρακολούθηση (βίντεο)

Ο εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, τόνισε με έμφαση ότι τέτοιες συμπεριφορές δεν εκφράζουν το Σώμα και είναι απολύτως καταδικαστέες.