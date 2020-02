Παράξενα

Μια... υπογραφή του Πούτιν πουλήθηκε 10 φορές ακριβότερα από αυτόγραφο του Γκαγκάριν!

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Σε μεγάλο ύψος έφθασε η προσφορά για την επιστολή του Ρώσου Προέδρου.

Ένα αυτόγραφο του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν πουλήθηκε σε δημοπρασία του οίκου «12 καρέκλες» στην τιμή εκκίνησης της δημοπρασίας των 340 χιλιάδων ρουβλίων, μεταδίδει το πρακτορείο Interfax.

Στη δημοπρασία τέθηκε επιστολή που είχε στείλει ο Ρώσος πρόεδρος στον Αμερικανό Βαλεντίν Ζόριν με ημερομηνία 12 Σεπτεμβρίου του 2001, με την οποία ο Πούτιν τον ευχαριστούσε για το βιβλίο του με τίτλο «Το άγνωστο για το άγνωστο». Κανείς από τους παρευρισκόμενους στην αίθουσα δεν πρότεινε άλλη τιμή. Το όνομα του ανθρώπου που πήρε το αυτόγραφο δεν ανακοινώθηκε.

Παράλληλα, το αυτόγραφο της Σουηδής συγγραφέως Αστρίντ Λίντγκρεν που είχε στείλει στον Αρσένι Ταρκόφσκι, πωλήθηκε έναντι 50.000 ρουβλίων, ενώ μια συλλογή με τα αυτόγραφα των κοσμοναυτών Γιούρι Γκαγκάριν, Γκέρμαν Τιτόφ και Βαλεντίνα Τερεσκόβα, πουλήθηκε για 30.000 ρούβλια.

Πηγή : Interfax, ΑΠΕ-ΜΠΕ