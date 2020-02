Αθλητικά

Παναθηναϊκός: Στήριξη Δώνη με... αστερίσκους

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρει η ανακοίνωση της ΠΑΕ, μετά τις δηλώσεις του τεχνικού του "τριφυλλιού".

Προσπάθεια να ρίξει τους τόνους, στη διένεξη που ξέσπασε με τον Γιώργο Δώνη, μετά τις χθεσινές δηλώσεις του τελευταίου, κάνει η ΠΑΕ Παναθηναϊκός με ανακοίνωση που εξέδωσε. Οι «πράσινοι» επισημαίνουν ότι σέβονται και στηρίζουν τον προπονητή της ομάδας, εκφράζοντας πάντως και μία έμμεση δυσαρέσκεια, για το γεγονός ότι ο έμπειρος τεχνικός επέλεξε να δημοσιοποιήσει τις διαφορές του με τη διοίκηση του συλλόγου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός αναφέρει:

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός έχει αποδείξει εμπράκτως ότι στηρίζει και σέβεται τη θέση του προπονητή της ομάδας, ως εκ τούτου και τον σημερινό προπονητή της, Γιώργο Δώνη, τον οποίο εμπιστεύτηκε το καλοκαίρι του 2018 και έκτοτε τον στηρίζει, ακόμα και όταν κατά τη διάρκεια της τρέχουσας σεζόν έθεσε την παραίτησή του στη διάθεση της διοίκησης.

Σχετικά με το μεταγραφικό σχεδιασμό της ομάδας, αυτός γίνονταν και γίνεται από τον τεχνικό διευθυντή, πάντα σε συνεννόηση με τον προπονητή.

Τέλος οι όποιες διαφορές πρέπει να επιλύονται εσωτερικά με συζήτηση και όχι με δημόσιες τοποθετήσεις».