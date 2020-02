Οικονομία

Σύνοδος Κορυφής: συμφώνησαν ότι... διαφωνούν μέσα σε 20'

Πως θα επιχειρηθεί να αρθεί το αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις για τον επταετή Προϋπολογισμό της ΕΕ

Η έκτακτη σύνοδος κορυφής των ηγετών των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον επταετή προϋπολογισμό της ΕΕ ολοκληρώθηκε περίπου 20 λεπτά μετά την επανέναρξή της.

Σύμφωνα με αξιωματούχους της ΕΕ δεν επιτεύχθηκε συμφωνία για το επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο της περιόδου 2021-27.

Μετά το αδιέξοδο, η Κομισιόν – και όχι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο- ανέλαβε να καταρτήσει ένα νέο έγγραφο εργασίας το οποίο προβλέπει δαπάνες στο ύψος του 1,069% του Ευρωπαϊκού ΑΕΠ [Η αρχική πρόταση του Ευρωπαϊκού Συμβούλιου περιλάμβανε 10 επιπλέον δις. ευρώ].

Επίσης, βάσει της ανεπίσημης αυτής πρότασης η Κοινή Αγροτική Πολιτική θα χρηματοδοτηθεί με επιπλέον δύο δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ αυξάνεται και η χρηματοδότηση για το κλίμα. Τελικά απ ότι φαίνεται η εν λόγω τεχνική πρόταση δεν βρήκε ανταπόκριση από τους ηγέτες των χωρών μελών της ΕΕ.

Σαρλ Μισέλ: Χρειαζόμαστε περισσότερο χρόνο

«Δυστυχώς σήμερα διαπιστώσαμε ότι δεν ήταν δυνατό να επιτευχθεί συμφωνία και πως χρειαζόμαστε περισσότερο χρόνο», δήλωσε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ αμέσως μετά το τέλος της συνόδου κορυφής της ΕΕ για το επταετές προϋπολογισμό της ΕΕ.

Η διαπραγμάτευση για τον προϋπολογισμό της ΕΕ είναι πολύ δύσκολη, και ιδίως μετά την έξοδο της Μεγάλης Βρετανίας από την ΕΕ, αναγνώρισε ο Σαρλ Μισέλ.

«Πολύ μεγάλες» οι διαφορές για να συμφωνηθεί σήμερα ο προϋπολογισμός, δηλώνουν Μέρκελ και Μακρόν

Οι διαφορές μεταξύ των ηγετών των χωρών μελών της ΕΕ ήταν πολύ μεγάλες ώστε να συμφωνηθεί τώρα το επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, δήλωσε η καγκελάριος της Γερμανίας Άγγελα Μέρκελ μετά τη λήξη της έκτακτης συνόδου κορυφής στις Βρυξέλλες.

Η Μέρκελ πρόσθεσε ότι δεν έχει ληφθεί κάποια απόφαση για το πότε θα συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις για τον επταετή προϋπολογισμό. Λίγα λεπτά νωρίτερα, μια ευρωπαϊκή πηγή ανέφερε ότι δεν καθορίστηκε κάποια ημερομηνία για μια νέα σύνοδο κορυφής.

Αμέσως μετά τη λήξη της συνόδου και ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν είπε ότι δεν στάθηκε δυνατόν να υπάρξει σήμερα συμφωνία για τον προϋπολογισμό της Ένωσης.

Μακρόν: τώρα μπορούμε να διαφωνούμε, χωρίς την... Βρετανία

Η αποτυχία της έκτακτης συνόδου κορυφής της ΕΕ αποδεικνύει ότι "δεν χρειαζόμαστε τη Βρετανία για να επιδείξουμε την ασυμφωνία μας", δήλωσε χαριτολογώντας ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, μετά την απότομη λήξη των διαπραγματεύσεων στις Βρυξέλλες.

Ο Γάλλος ηγέτης είπε ότι κατάφερε να πετύχει κάποιες βελτιώσεις σε ό,τι αφορά τις αγροτικές επιδοτήσεις, όμως δεν αρκούσε αυτό ώστε να επιτευχθεί σήμερα μια συμφωνία. "Η Κοινή Αγροτική Πολιτική δεν μπορεί να πληρώσει το Brexit", τόνισε.

"Οι διαφορές ήταν απλώς πολύ μεγάλες", σχολίασε από την πλευρά της η καγκελάριος της Γερμανίας Άγγελα Μέρκελ. "Ακόμη και τα πρόχειρα δεδομένα της νέας πρότασης έδειχαν ότι δεν επαρκούσε για να γεφυρωθούν οι διαφορές", σημείωσε.

Η κατάρτιση του επταετούς προϋπολογισμού υπήρξε ανέκαθεν δύσκολη, όμως αυτή τη φορά η αντιπαράθεση ήταν ακόμη εντονότερη, λόγω του κενού των 75 δισεκ. ευρώ που προέκυψε στη χρηματοδότηση λόγω της αποχώρησης της Βρετανίας από την ΕΕ, σε μια περίοδο που η Ευρώπη αντιμετωπίσει κοστοβόρες νέες προκλήσεις, από το μεταναστευτικό μέχρι την κλιματική αλλαγή. Η αντιπαράθεση αυτή και ο τρόπος με τον οποίο θα καλυφθεί το κενό φανέρωσε το βαθύ χάσμα μεταξύ των χωρών του βορρά και του νότου, της ανατολής και της δύσης, των πιο ανεπτυγμένων και των λιγότερο ανεπτυγμένων οικονομιών.

Η Δανία, η Αυστρία, η Σουηδία και η Ολλανδία, οι επονομαζόμενες "τέσσερις σφικτοχέρες", προσήλθαν στις συζητήσεις με το αδιαπραγμάτευτο αίτημα, το συνολικό ύψος του προϋπολογισμού να μην ξεπεράσει το 1% του Ακαθάριστου Εθνικού Εισοδήματος της ΕΕ. Η συμβιβαστική πρόταση του προέδρου του Ευρωπαίκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ ήταν στο 1,069%, όμως απορρίφθηκε αμέσως όταν την έθεσε στους ηγέτες.

"Δυστυχώς, διαπιστώσαμε ότι δεν ήταν δυνατόν να επιτύχουμε μια συμφωνία. Διαπιστώσαμε ότι χρειαζόμαστε περισσότερο χρόνο", είπε ο ίδιος στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε.

Από την πλευρά της, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσολα φον ντερ Λάιεν, είπε ότι είναι αναγκαίο "να συνεχιστεί η δουλειά με σφρίγος κατά τις επόμενες εβδομάδες και μήνες". Σχολιάζοντας την αποτυχία της συνόδου, είπε ότι "Έτσι είναι η δημοκρατία", προσθέτοντας ότι "Είναι μια καλή δημοκρατική παράδοση να συζητάς και να διαπραγματεύεσαι".

Η θέση της Ελλάδας

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, στη συζήτηση για τον κοινοτικό προϋπολογισμό η Ελλάδα προσπαθεί να παίξει έναν εποικοδομητικό ρόλο από χθες, όταν φάνηκε ένα αδιέξοδο. Ειδικότερα, αναφέρουν πως η Ελλάδα έχει απλώσει τα διαπραγματευτικά της χαρτιά στους τέσσερις βασικούς πυλώνες (Πολιτική Συνοχής, ΚΑΠ, Μεταναστευτικό/Προσφυγικό και Κλιματική Αλλαγή) έτσι ώστε να μπορούμε να κερδίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα κονδύλια. Εκ νέου διαμηνύουν πως η Ελλάδα θα επαναλάβει πως δεν γίνεται να κάνουμε περισσότερα με λιγότερα, σημειώνοντας πως μια διαφορετική κατανομή στους διάφορους πυλώνες του προϋπολογισμού θα μπορούσε να φέρει κάποιο αποτέλεσμα.

Οι ίδιες πηγές στέλνουν μήνυμα ότι η Ελλάδα επιστρέφει στην καρδιά της Ευρώπης, συνομιλεί με όλους τους μεγάλους «παίκτες» προκειμένου να είναι εποικοδομητική και να δίνει λύσεις στα προβλήματα της Ευρώπης.

Δείτε τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού μετά από το τέλος της Συνόδου Κορυφής: