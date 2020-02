Κοινωνία

Η βαθιά “πίστη” ενός κρατούμενου έκρυβε ένα... ένοχο μυστικό

Πώς έπεσε στην ίδια του την “παγίδα” όταν προσπάθησε να ξεγελάσει τις Αρχές.

Μπροστά σε μια "ιδιαίτερη" έκπληξη ήρθαν αντιμέτωπες οι Αρχές των φυλακών Δομοκού, όταν ένας κρατούμενος έκρυψε μέσα σε θρησκευτική εικόνα ένα κινητό τηλέφωνο, ώστε να κατορθώσει να το βάλει στη φυλακή.

Πρόκειται για έναν Γεωργιανό, ο οποίος εκτίει ποινή φυλάκισης 25 ετών για ληστείες και κλοπές και είχε μεταχθεί από τις φυλακές Κορυδαλλού σε αυτές του Δομοκού.

Κατά την μεταγωγή του είχε μαζί του μια θρησκευτική εικόνα και, όταν έφτασε στην είσοδο των φυλακών, άρχισε να αναφέρει στους υπαλλήλους την βαθιά θρησκευτική του πίστη ενώ, τόνισε, πως τη συγκεκριμένη εικόνα την έχει πάντα μαζί του.

Αυτό το γεγονός έδωσε το έναυσμα στους αστυνομικούς να διερευνήσουν καλύτερα και, τελικά, να εντοπίσουν το μυστικό που κρυβόταν στο εσωτερικό της εικόνας.

Ο κρατούμενος είχε δημιουργήσει ένα μικρό κενό και μέσα σε αυτό είχε κρύψει το κινητό τηλέφωνο.

Όπως είναι φυσικό, το κινητό κατασχέθηκε και η προσπάθεια του κρατουμένου καταγράφηκε ως μια ακόμη ευφάνταστη προσπάθεια για να περάσει κάποιος παράνομο υλικό στους εσωτερικούς χώρους των σωφρονιστικών ιδρυμάτων.