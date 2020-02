Αθλητικά

Παναθηναϊκός: Αποθεώθηκαν οι κάτοχοι του Λιγκ Καπ στο ΟΑΚΑ

Οι θριαμβευτές του τελικού με τον Ολυμπιακό έγιναν δεκτοί με ενθουσιασμό απο τους φίλους του "τριφυλλιού".

To... γύρο του θριάμβου έκανε περίπου 15 λεπτά πριν το τζάμπολ του αγώνα του Παναθηναϊκού με την Μπαρτσελόνα στο ΟΑΚΑ, για την 25η αγωνιστική της Euroleague, η ομάδα βόλεϊ ανδρών του «τριφυλλιού», η οποία κατέκτησε το Λιγκ Καπ «Νίκος Σαμαράς».

Σύσσωμη ομάδα του Δημήτρη Ανδρεόπουλου, η οποία ήταν επίσημη προσκεκλημένη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, αποθεώθηκε από τους «πράσινους» φιλάθλους για το θρίαμβο της επί του Ολυμπιακού.

