Κοινωνία

Επίθεση με μαχαίρι σε επιβάτη λεωφορείου

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Ομάδα ανδρών εισέβαλλε στο όχημα και επιτέθηκε στoν άνδρα.

Ενέδρα θανάτου σε ένα άνδρα αλβανικής υπηκοότητας είχαν στήσει δέκα άγνωστοι στην Σταμάτα Αττικής.

Όλα έγιναν, σύμφωνα με τις πληροφορίες, λίγο μετά τις 20:00 το βράδυ της Παρασκευής.

Όταν το λεωφορείο 509, έφτασε στη στάση Ζάννειο, οι δέκα στον αριθμό άγνωστοι δράστες, εισέβαλαν στο εσωτερικό του λεωφορείου, κατευθύνθηκαν προς το άτομο και το τραυμάτισαν με μαχαίρι, χωρίς να πειράξουν ούτε τον οδηγό, ούτε τους υπόλοιπους επιβάτες.

Όπως ήταν φυσικό οι επιβάτες που βρίσκονταν εκείνη την ώρα μέσα στο λεωφορείο τρομοκρατήθηκαν.

Πηγή εικόνας: newpost.gr