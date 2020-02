Life

“Τέλος” η επωνυμία “Royal” για το πρώην βασιλικό ζεύγος

Το πρώην βασιλικό ζεύγος φαίνεται οτι από την ερχόμενη άνοιξη θα σταματήσει ακόμη και την χρήση της επωνυμίας "royal".

Ο πρίγκιπας Χάρι και η σύζυγός του Μέγκαν Μαρκλ θα σταματήσουν να χρησιμοποιούν τη λέξη «royal» στην επωνυμία τους, αφού αποφάσισαν αιφνιδίως να ξεκινήσουν μια νέα ζωή στον Καναδά.

Η απόφασή αυτή ελήφθη έπειτα από εβδομάδες συνομιλιών μεταξύ του ζευγαριού και της βρετανικής βασιλικής οικογένειας σχετικά με τον τρόπο που θα παρουσιάζονται στον κόσμο, στο μέλλον.

«Συμφωνήθηκε ότι ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός τους, όταν ανακοινωθεί επισήμως αυτήν την Άνοιξη, δεν θα ονομάζεται Sussex Royal Foundation», γνωστοποίησε μια εκπρόσωπος τύπου του ζευγαριού.

«Ο δούκας και η δούκισσα του Σάσεξ δεν προτίθενται να χρησιμοποιούν το SussexRoyal σε οποιοδήποτε πεδίο μετά την Άνοιξη του 2020».

Την παρούσα στιγμή, ο Χάρι και η Μέγκαν χρησιμοποιούν εκτενώς το συγκεκριμένο μπραντ.

Ο ιστότοπός τους ονομάζεται sussexroyal.com και είχαν αιτηθεί να κατοχυρώσουν ως εμπορικό σήμα τις φράσεις Sussex Royal και Sussex Royal Foundation για χρήση τους σε βιβλία, γραφική ύλη, ενδύματα όπως πιτζάμες και κάλτσες, φιλανθρωπικές εκστρατείες.