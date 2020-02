Παράξενα

“Βουτιά” από καταρράκτη που κόβει την ανάσα (βίντεο)

Εικόνες που κόβουν την ανάσα προσφέρει ο αθλητής του κανόε καγιάκ με τη παράτολμη προσπάθειά του να πέσει από καταρράκτη ύψους 40 μέτρων.

Ο Ντέιν Τζάκσον, είναι πρωταθλητής του κόσμου στο ελεύθερο στυλ του κανόε καγιάκ και όπως φαίνεται είναι και ατρόμητος αφού τόλμησε να “κατακτήσει” έναν καταρράκτη ύψους 40 μέτρων κατέχοντας και το ρεκόρ για την δεύτερη υψηλότερη πτώση από καταρράκτη παγκοσμίως. Ο καταρράκτης Salto Del Maule στις Άνδεις της Χιλής έγινε ο στόχος του, από τη μέρα που είδε μια φωτογραφία του το 2016.

Σε βίντεο που τράβηξαν συνεργάτες ο ατρόμητος αθλητής από το Τενεσί των ΗΠΑ, διακρίνεται να πλησιάζει το χείλος του καταρράκτη και να χάνεται πέφτοντας μέσα στα αφρισμένα νερά. Λίγο αργότερα επανεμφανίζεται σε κάποια απόσταση χωρίς το κανόε καγιάκ του.

Ο Τζάκσον κατέγραψε την πτώση του και με κάμερα που έφερε πάνω του, με τις σκηνές να κόβουν την ανάσα.

Ο γενναίος αθλητής, πρόλαβε να κάνει πράξη το όνειρό του για το άλμα από τον Salto del Maule, καθώς ο καταρράκτης είναι πιθανό να μην υπάρχει σε έναν μήνα, καθώς οι Αρχές της Χιλής κατασκευάζουν ένα υδροηλεκτρικό φράγμα που θα εκτρέψει μόνιμα τον ρου του ποταμού Μάουλε.

Ο Ντέιν Τζάκσον κάνει κανόε καγιάκ από την ηλικία των δύο ετών και μέχρι τώρα έχει κατακτήσει έξι καταρράκτες ύψους άνω των 30 μέτρων σ’ ολόκληρο τον πλανήτη. Το παγκόσμιο ρεκόρ, πάντως, κατέχει ο συμπατριώτης Τάιλερ Μπραντ, από τη Μοντάνα, που έχει κατακτήσει τον ύψους 57 μέτρων καταρράκτη Παλούζ στην Πολιτεία της Ουάσιγκτον.