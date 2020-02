Αθλητικά

Παναθηναϊκός: ήττα από την Μπαρτσελόνα στο ΟΑΚΑ

Τιτανομαχία, πάθος και... λάθη στο ντέρμπι της αγωνιστικής της Euroleague, το αποτέλεσμα του οποίου βάζει σε μεγάλες περιπέτειες τους "πράσινους".

Με δύο πρόσωπα, ως "ιδανικός αυτόχειρας", αγωνίστηκε ο Παναθηναϊκός απέναντι στην Μπαρτσελόνα στο ΟΑΚΑ, στο ματς της αγωνιστικής της Euroleague, γνωρίζοντας τελικώς την ήττα από τους Ισπανούς, με 81-92.

Οι "πράσινοι" έβαλαν δύσκολα στους εαυτούς τους όχι μόνο για το πλασάρισμα σε καλή θέση, μα ακόμη και για την πρόκριση στα πλέι οφ, καθώς πλέον πρέπει να περάσει από «Συμπληγάδες» στις αγωνιστικές που απομένουν, για να επισφραγίσει την προσπάθεια που έκανε στη μεγαλύτερη διάρκεια της σεζόν και να περάσει στα πλέι οφ.

Αν και βρέθηκε στο +11 (51-40) στην 3η περίοδo, ο Παναθηναϊκός δεν είχε έκτοτε «αντίδοτο» στον επιθετικό πλουραλισμό της Μπαρτσελόνα. Οι Νίκολα Μίροτιτς (20π., 9ρ.) και Κόρεϊ Χίγκινς (17π.) ήταν αυτοί που κρατούσαν τους Καταλανούς στη διεκδίκηση της νίκης, όταν οι «πράσινοι» με κορυφαίους τους Παπαγιάννη (14π.) και Φριντέτ (13π.) διατηρούσαν σταθερά το προβάδισμα, ενώ οι Μπράντον Ντέιβις (7π.) και Μάλκολμ Ντιλέινι (15π.) έκαναν τη διαφορά στην 4η περίοδο, όταν κρίθηκε ο νικητής. Τα τρία στα πέντε τρίποντα του Άλεξ Αμπρίνες (13π.) σε κρίσιμα σημεία «πλήγωσαν» τον Παναθηναϊκό που πλέον μετρά 14 νίκες - 11 ήττες. Η Μπαρτσελόνα πανηγύρισε την 6η διαδοχική νίκη της, έφτασε τις 19 νίκες - 6 ήττες και ισοβαθμεί στη δεύτερη θέση με τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Τα δεκάλεπτα: 23-20, 45-38, 69-67, 81-92

Η αγωνιστική καθίζηση του Παναθηναϊκού στον... επίλογο του αγώνα, δεν πέρασε... ανεκμετάλλευτη από την έμπειρη Μπαρτσελόνα, η οποία σημείωσε με ανατροπή ένα πολύτιμο «διπλό» και έγινε η τέταρτη ομάδα που περνά νικηφόρα εφέτος από το ΟΑΚΑ, μετά τις Ρεάλ, Άλμπα Βερολίνου και Αρμάνι Μιλάνο.

Οι «πράσινοι» ηττήθηκαν 81-92 από τους «μπλαουγκράνα», για την 25η αγωνιστική της Euroleague, βλέποντας το ρεκόρ τους να υποχωρεί σε 14-11, το οποίο όμως για την ώρα δε θέτει σε κίνδυνο την έκτη θέση της κατάταξης.

Στον αντίποδα, οι Ισπανοί συμπλήρωσαν τις 19 νίκες (6η διαδοχική), δίνοντας συνέχεια στη συγκατοίκηση με τη Ρεάλ στη δεύτερη θέση (σ.σ. . οι «μπλαουγκράνα» υστερούν στην ισοβαθμία).

Οι «πράσινοι» φανέρωσαν όλα τα αγωνιστικά... ελαττώματα τους στην κρίσιμη τέταρτη περίοδο, ολοκληρώνοντας τον αγώνα με 15 λάθη, έχοντας χάσει τη μάχη των ριμπάουντ και δίνοντας ρεσιτάλ αστοχίας από τα 6.75 (6/28 τρίποντα).

Πρώτος σκόρερ και «δήμιος» των νικητών ο Νίκολα Μίροτιτς με 20 πόντους, ενώ άξιοι συμπαραστάτες του αποδείχθηκαν οι Κόρι Χίγκινς (17π.) και Μάλκολμ Ντιλέινι (15π.).

Από τον Παναθηναϊκό, που... κόλλησε στους 12 πόντους στην τέταρτη περίοδο, ξεχώρισε ο Γιώργος Παπαγιάννης με 14 πόντους και 8 ριμπάουντ.

Με τον Παπαγιάννη απόλυτο κυρίαρχο στις δύο ρακέτες και τον Καλάθη να «συνδέεται» γρήγορα με τον Έλληνα σέντερ στο κομμάτι της δημιουργίας, ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε με 6-2, ενώ έμεινε σε απόσταση μέχρι το 6΄, όταν μπήκε στην εξίσωση και ο Φριντέτ από τα 6.75. Ωστόσο, με τους διαιτητές να εξαντλούν την αυστηρότητα τους, εις βάρος των «πράσινων» (13 βολές είχε η Μπαρτσελόνα στο α’ δεκ.), οι Ισπανοί άρχισαν να ροκανίζουν τη διαφορά, ισοφαρίζοντας στο 9΄ σε 20-20. Ωστόσο, το τρίποντο του Παππά, βοήθησε το «τριφύλλι» να κλείσει την περίοδο στο +3 (23-20).

Με τις δύο ομάδες να... υποφέρουν από τα 6.75 (4/17 τρίποντα ο Παναθηναϊκός, 2/12 η Μπαρτσελόνα στη β’ περίοδο), το «τριφύλλι» εξαργύρωσε την ευστοχία του κοντά στο καλάθι, μένοντας σταθερά σε... απόσταση. Ένα κενό διάστημα στην άμυνα, βοήθησε τους «μπλαουγκράνα» να μειώσουν –προσωρινά- σε 40-38 στο 18΄, αλλά η αμυντική αντίδραση του Παναθηναϊκού ήταν άμεση, ο Παπαπέτρου ανέλαβε δράση στην επίθεση και οι «πράσινοι» πήραν το δρόμο προς τα αποδυτήρια στο +7 (45-38).

Το νέο... ξέσπασμα του Παπαγιάννη εξασφάλισε στον Παναθηναϊκό μία διψήφια διαφορά (51-40 στο 22΄), την οποία συντήρησε μέχρι το 24΄ (59-48). Ωστόσο, οι διαδοχικοί αιφνιδιασμοί της Μπαρτσελόνα, βοήθησαν τους Ισπανούς να απαντήσουν με σερί 0-7 μειώνοντας στο 26΄ σε 59-55.

Καλάθης και Βουγιούκας κράτησαν όρθιο τον Παναθηναϊκό, αλλά δύο κολλητά τρίποντα των Ισπανών, τους έφεραν και πάλι σε απόσταση αναπνοής (67-65 στο 29΄), με τον Αμπρίνες να κρατά ζωντανό το όνειρο της ανατροπής στην εκπνοής της τρίτης περιόδου (69-67).

«Πράσινη» αστοχία και λάθη, βοήθησαν την Μπαρτσελόνα όχι μόνο να ισοφαρίσει (69-69) με το... καλημέρα, αλλά και να προσπεράσει στο 32΄ με 69-70. Ο Παπαγιάννης προσπάθησε να βάλει τον Παναθηναϊκό και πάλι σε θέση ισχύος, αλλά τα διαδοχικά λάθη της ελληνικής ομάδας και η ευστοχία των Ισπανών από τα 6.75 δεν επέτρεψαν κάτι τέτοιο, με τον Μίροτιτς να «σκοτώνει» με τρίποντο του τον Παναθηναϊκό 1.24΄ πριν από τη λήξη, εξασφαλίζοντας ένα +10 για την Μπάρτσα (78-88), το οποίο δεν απειλήθηκε μέχρι το τέλος της αναμέτρησης...

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ρικ Πιτίνο): Τόμας 9 (1), Ράις 4, Παπαγιάννης 14, Ράουτινς, Παπαπέτρου 12 (1), Παππάς 3 (1), Βουγιούκας 6, Τζόνσον 1, Φριντέτ 13 (2), Καλάθης 10, Μήτογλου, Μπέντιλ 9 (1).

ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ (Σβέτισλαβ Πέσιτς): Ντέιβις 7, Χανγκά 5 (1), Οριόλα, Αμπρίνες 13 (3), Χίγκινς 17 (2), Ντιλέινι 15 (3), Κούριτς 2, Κλαβέρ 4, Μίροτιτς 20 (2), Τόμιτς 9.