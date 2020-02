Ζώδια

Ζώδια: οι τάσεις του Σαββατοκύριακου

Τι πρέπει να προσέξουμε αυτό το διήμερο; Τα άστρα σας απαντούν...

Η Σελήνη εξακολουθεί να περιφέρεται στον Υδροχόο και να μας κάνει να σηκώνουμε απελευθερωτικές παντιέρες, ενώ το Σάββατο που πάλι δεν συναναστρέφεται με άλλους πλανήτες, μας χαρίζει την αίσθηση της απόλυτης ελευθερίας.

Παράλληλα η σημερινή αρμονική επιρροή του Ήλιου με τον Ουρανό, δίνει στο Σάββατο μας μια πνοή αναζήτησης του διαφορετικού, του μη γνώριμου, του ανεξερεύνητου και πρωτότυπου. Η οικειότητα σήμερα δεν είναι καθόλου επιθυμητή, καθώς υπάρχει μια τάση να κάνουμε κάτι πολύ διαφορετικό, καινούργιο, άγνωστο, κάτι που ορίζει η φαντασία μας.

Η μέρα είναι άκρως εκκεντρική, με ασυνήθιστες στυλιστικές επιλογές, με συμπεριφορά που θυμίζει άλλες δεκαετίες και την αίσθηση πως αν απελευθερώσουμε το μυαλό, θα μείνει χώρος για νέα ανοίγματα και νέες οπτικές.

Ποια ζώδια επηρεάζονται περισσότερο από τις όψεις του Σαββάτου;

Υδροχόοι, Ζυγοί, Δίδυμοι, Ταύροι και Ιχθύες, βιώνουν ένα εφήμερο Woodstock αναζητώντας τα παιδιά των λουλουδιών.

Την Κυριακή, έχουμε τη Νέα Σελήνη στους Ιχθύες και έντονη τη χθεσινή διάθεση και τάση. Η Σελήνη έχει περάσει στους Ιχθύες φλερτάροντας με τον Ουρανό το μεσημέρι, χαρίζοντάς μας πολύ χαλαρές και ιδιόρρυθμες στιγμές.

Το απόγευμα εναρμονίζεται με τον Άρη, αυξάνοντας την επιθυμία για δράση χωρίς τυμπανοκρουσίες ενώ το βράδυ, είμαστε υπό την επιρροή της κόντρας του Ερμή με τον Δία, που μπορεί να προκαλέσει κούραση από φλυαρία των άλλων, ή να φέρει ειδήσεις πως ως τώρα ήταν επτασφράγιστα μυστικά. Το βράδυ αυτό είναι πολύ διαφωτιστικό και αποκαλυπτικό.

Ποια ζώδια επηρεάζονται περισσότερο από τις όψεις της Κυριακής;

Πρωταγωνιστές σήμερα Ιχθύες, Αιγόκεροι, Καρκίνοι και Σκορπιοί, που αντιλαμβάνονται πως τα πράγματα πρέπει να αλλάξουν άμεσα ροή και να τροποποιηθούν.

Να θυμάμαι: Να φοράω επιδεικτικά τη διαφορετικότητα, τις στιγμές που νιώθω πως έχω συμβιβαστεί πολύ.

Πηγή: astrologos.gr