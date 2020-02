Life

“Τα Φιλαράκια” επιστρέφουν!

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

«Είναι επίσημο!» Μετά από σχεδόν 16 χρόνια η σειρά «Τα Φιλαράκια» επιστρέφει με ένα σπέσιαλ επεισόδιο!

Οι λάτρεις της σειράς «Τα Φιλαράκια» («Friends») περίμεναν επί μήνες για μια ένδειξη που να επιβεβαιώνει τις φήμες για την επιστροφή στις οθόνες της διάσημης νεοϋορκέζικης παρέας: Και η επιβεβαίωση ήρθε χθες Παρασκευή από τους ίδιους τους ηθοποιούς της σειράς.

«Είναι πραγματικότητα…» δημοσίευσαν μαζί στους αντίστοιχες λογαριασμούς τους στο Instagram με μια συλλογική τους φωτογραφία η Τζένιφερ Άνιστον, η Κόρτνεϊ Κοξ, η Λίζα Κούντροου, ο Μάθιου Πέρι, ο Ματ ΛεΜπλάνκ και ο Ντέιβιντ Σουίμερ.

«Λάτρεις των "Friends" είναι επίσημο!» επιβεβαίωσε παράλληλα με ανακοίνωσή του η πλατφόρμα HBO Max, που θα προσφέρει ένα σπέσιαλ επεισόδιο της καλτ σειράς, με την ευκαιρία της έναρξης λειτουργίας της νέας πλατφόρμας τον Μάιο.

«Μετά από 15 χρόνια, 9 μήνες και αμέτρητα αιτήματα φαν σε όλο τον πλανήτη (…) οι ηθοποιοί των "Friends" θα επανενωθούν αποκλειστικά» για την νέα πλατφόρμα, ιδιοκτησίας της WarnerMedia (AT&T group).

Έναντι, 425 εκατομμυρίων δολαρίων για διάστημα πέντε ετών, η τελευταία αγόρασε τα δικαιώματα των 236 επεισοδίων των «Friends» (1994-2004) για να το καταστήσει ένα από τα κορυφαία προϊόντα του. Η σειρά το 2018 είχε τις περισσότερες θεάσεις στο Netflix, σύμφωνα με το Nielsen.

Με το reunion, 16 χρόνια αργότερα, μεταξύ του Ρος, της Μόνικας, του Τσάντλερ, της Φοίβης, του Τζόι και της Ρέιτσελ «θα βυθιστούμε σε μια εποχή όταν φίλοι και θεατές συγκεντρωνόντουσαν σε πραγματικό χρόνο και πιστεύουμε ότι αυτό το σπέσιαλ επεισόδιο θα αναβιώσει αυτό το πνεύμα» ανέφερε ο Κέβιν Ράιλι, αξιωματούχος του HBO Max.

Σύμφωνα με το Variety, κάθε ηθοποιός της σειράς θα λάβει περισσότερα από 2,5 εκατομμύρια δολάρια για τη συμμετοχή του μόνο σε αυτό το επεισόδιο. Τα γυρίσματα, σύμφωνα με το HBO Max, θα πραγματοποιηθούν στα στούντιο της Warner Bros, όπου γυρίστηκαν τα πρωτότυπα επεισόδια της σειράς, στο Μπέρμπανκ κοντά στο Χόλιγουντ.