Πολιτική

Παπαγγελόπουλος στον ΑΝΤ1: έχω στοχοποιηθεί από μια εγκληματική οργάνωση

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

«Θα τα αποκαλύψω όλα όταν καταθέσω στη Βουλή», δήλωσε ο Παπαγγελόπουλος. Τι είπε για Ράικου. Αθανασίου και προστατευόμενους μάρτυρες.

Ο πρώην αναπληρωτής Υπουργός Δικαιοσύνης, Δημήτρης Παπαγγελόπουλος, μιλώντας στην ενημερωτική εκπομπή του ΑΝΤ1, «Πρωινοί Τύποι», υπογράμμισε ότι εδώ και 2 χρόνια έχει στοχοποιηθεί από μια εγκληματική οργάνωση. Συμπλήρωσε δε πως στο «σημείο που έχω φτάσει δεν φοβάμαι τίποτα» και χρησιμοποίησε τους στίχους τραγουδιού, δηλώνοντας, «είμαι ακόμη ζωντανός».

Σύμφωνα με τον κ. Παπαγγελόπουλο, κάποια μέλη της Προανακριτικής Επιτροπής, χρησιμοποιούνται για την στοχοποίηση του και τόνισε ότι θα αποκαλύψει ονόματα και καταστάσεις όταν κληθεί να καταθέσει στη Βουλή.

Ερωτηθείς για τα όσα του αποδίδονται από πρόσωπα που υπηρέτησαν στον χώρο της Δικαιοσύνης, απάντησε ότι από τους εισαγγελείς μόνο η κυρία Ράικου έχει καταφερθεί δημόσια εναντίον του, ενώ σε ότι αφορά τον κ. Αθανασίου, τόνισε πως είτε όσα είπε είναι ψέμματα, οπότε πρέπει να κατηγορηθεί για ψευδορκία, είτε λέει αλήθεια, οπότε είναι ένοχος για παράβαση καθήκοντος.

Σε κάθε περίπτωση, «όσοι με κατηγορούν είναι είτε υποκινούμενοι, είτε βγάζουν προσωπική πικρία», πρόσθεσε ο κ. Παπαγγελόπουλος.

Σε ότι αφορά το θέμα με τις καταθέσεις των προστατευόμενων μαρτύρων, δήλωσε ότι «οι μάσκες έπεσαν για τους σκευωρούς, μετά την απόφαση της Δικαιοσύνης». Όπως είπε η νομιμότητα δεν διαπραγματεύεται και οι προστατευόμενοι μάρτυρες θα καταθέσουν όπως επιθυμούν, σύμφωνα με το νόμο. Συμπλήρωσε δε, πως κάποιοι απειλούν τους προστατευόμενους μάρτυρες και προσπαθούν να τους εκφοβίσουν.