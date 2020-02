ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων: θησαυρός γνώσεων το Εργαστήριο Ερευνών Νεοελληνικής Φιλοσοφίας

Στη Βιβλιοθήκη του Εργαστηρίου βρίσκονται τα έργα όλων, σχεδόν, των Νεοελλήνων φιλοσόφων από τον 15ο αιώνα έως και σήμερα, καθώς και η συναφής βιβλιογραφία.

Πλειάδα εξαιρετικά σπάνιων και πλούσιων αυτοτελών ιστορικών-φιλοσοφικών συλλογών, που απαρτίζονται από χειρόγραφα και παλαίτυπα, των οποίων ο αριθμός υπερβαίνει τις 43.000, καθώς και μία σειρά Αρχείων, καθιστούν το Εργαστήριο Ερευνών Νεοελληνικής Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ένα πολύτιμο εργαλείο γνώσης.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος, στο πλαίσιο της επίσκεψης του στα Ιωάννινα με αφορμή τις επετειακές εκδηλώσεις για την απελευθέρωση της πόλης, ξεναγήθηκε στο Εργαστήριο και εξέφρασε τον θαυμασμό του, για την σπουδαία συλλογή και την σημαντική έρευνα.

Ο διευθυντής του Εργαστηρίου Νεοελληνικής Φιλοσοφίας ο Κωνσταντίνος Πέτσιος επισήμανε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, πως βιβλιοθήκη του Εργαστηρίου, προσφέρει τη δυνατότητα στους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, αλλά και σε ερευνητές από την Ελλάδα και το Εξωτερικό, να έλθουν σε επαφή με σπάνια κείμενα Νεοελλήνων Φιλοσόφων. Με τον τρόπο αυτό, αναφέρει ο κ. Πέτσιος, προάγεται η έρευνα στο συγκεκριμένο επιστημονικό πεδίο, ενώ με την επίβλεψη του ιδίου, έχουν εκπονηθεί μεταπτυχιακές εργασίες και διδακτορικές διατριβές, που άπτονται ζητημάτων της Νεοελληνικής Φιλοσοφίας.

Η συλλογή του υλικού, η καταγραφή του σε καταλόγους και η ψηφιακή του προβολή αποτελεί προτεραιότητα, ενώ στα σεμινάρια που διεξάγονται στον συγκεκριμένο χώρο, έχουν κληθεί και έχουν διδάξει, καθηγητές Πανεπιστημίων από την Ελλάδα και το εξωτερικό, καθώς και ερευνητές που ασχολούνται με εξειδικευμένα προβλήματα της Νεοελληνικής Φιλοσοφίας.

Πρόσφατα, το Εργαστήριο απέκτησε, το «Αρχείο του Λέανδρου Βρανούση», το οποίο έχει ιδιαίτερη σημασία για την πνευματική ιστορία της Ηπείρου και τον Ελληνισμό των Παραδουνάβιων Ηγεμονιών.

Ο διευθυντής του Εργαστηρίου, υπογραμμίζει πως, «η συλλογή τεκμηρίων και η αποθησαύριση πρωτογενών πηγών που αφορούν την περίοδο της τουρκοκρατίας, αλλά και την σύγχρονη περίοδο συμβάλλει καθοριστικά στην ανασυγκρότηση του πνευματικού και πολιτιστικού ορίζοντα του Νέου Ελληνισμού». Η υλοποίηση δύο προγραμμάτων ηλεκτρονικής καταγραφής και προβολής των τεκμηρίων που βρίσκονται στις συλλογές του Εργαστηρίου, καθώς και η ψηφιοποίηση ιστορικών-φιλοσοφικών κειμένων, το αναδεικνύουν σε πόλο έλξη, για την ελληνική και την διεθνή έρευνα. Το γεγονός αυτό, πιστοποιείται από τον αριθμό των επισκεπτών από την διεθνή επιστημονική κοινότητα, που υπερβαίνει τις 750.000, από το 2011 μέχρι σήμερα.

Στην ιστοσελίδα του Εργαστηρίου (www.kenef.phil.uoi.gr), προβάλλονται περισσότερα από 250.000 ψηφιοποιημένα τεκμήρια, στα οποία η πρόσβαση είναι ελεύθερη.

Για τη συμβολή του, στην ανάδειξη της επιστημονικής έρευνας το Εργαστήριο έχει τιμηθεί με δύο Βραβεία Αριστείας. Επίσης, μία σημαντική ερευνητική δραστηριότητα, συνιστά η έκδοση χειρογράφων φιλοσοφικών πηγών στο περιοδικό του Εργαστηρίου «Κάτοπτρον Νεοελληνικής Φιλοσοφίας», το οποίο συνιστά ένα έγκυρο και ήδη αναγνωρισμένο από την έρευνα της Νεοελληνικής Φιλοσοφίας Επιστημονικό Περιοδικό. Μέσω της διαδικασίας αυτής, οι προπτυχιακοί και κυρίως οι μεταπτυχιακοί φοιτητές και υποψήφιοι διδάκτορες εξοικειώνονται με την παλαιογραφία και την κριτική έκδοση κειμένων υπογραμμίζει ο κ. Πέτσιος.

Το Εργαστήριο Ερευνών Νεοελληνικής Φιλοσοφίας διαθέτει δικό του χώρο και την απαραίτητη, για την ψηφιοποίηση κειμένων και microfilms, ηλεκτρονική υποδομή. Ωστόσο, υπάρχει το επιτακτικό αίτημα της ανανέωσης του εξοπλισμού, σημειώνει ο διευθυντής του, έτσι ώστε το Εργαστήριο, το οποίο λειτουργεί χάρη στην εθελοντική προσφορά μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψηφίων διδακτόρων, να συνεχίσει την ερευνητική του δραστηριότητα, η οποία συμβάλλει έτσι ώστε, το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων να έχει το «τεκμήριο αρμοδιότητας», όσον αφορά την έρευνα της Νεοελληνικής Φιλοσοφίας.