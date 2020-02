Παράξενα

Το viral μωρό που κοιτά απειλητικά τον γιατρό που το έφερε στον κόσμο!

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Τον γύρο του διαδικτύου κάνουν οι φωτογραφίες της μικρής Isabela, που από το πρώτο λεπτό της γέννησής της απέκτησε νεύρα!

Έκπληκτοι έμειναν γιατροί και μαίες σε μια γυναικολογική κλινική στο Ρίο ντε Τζανέιρο με την απίστευτη αντίδραση ενός νεογέννητου όταν ο μαιευτήρας προσπάθησε να το κάνει να κλάψει!

Πρόκειται για τη μικρή Isabela που γεννήθηκε στις 13 Φεβρουαρίου και έχει καταφέρει ήδη να γίνει viral με την πρώτη της έκφραση!

Ο γιατρός, που την έφερε στη ζωή, επιχείρησε να την κάνει να κλάψει, όπως συνηθίζεται μετά τη γέννηση, προκειμένου να λειτουργήσουν οι πνεύμονες. Εκείνη όμως φαίνεται ότι δεν ήταν και πολύ ευχαριστημένη που απομακρύνθηκε από τη ζεστή «φωλιά» της μαμάς της και αντέδρασε συνοφρυωμένη!

Ο φωτογράφος, Rodrigo Kunstmann, που είχε προσλάβει η μητέρα του μωρού, για να απαθανατίσει τη στιγμή της γέννησης, κατάφερε να αποτυπώσει την πιο αστεία και παράξενη έκφραση μωρού τα πρώτα δευτερόλεπτα της ζωής του!

Ο φωτογράφος είπε στο βραζιλιάνικο περιοδικό Crescer ότι ο μαιευτήρας ζήτησε από το μωρό να κλάψει προτού κόψει τον ομφάλιο λώρο.

«Άνοιξε τα μάτια της πλατιά, αλλά δεν φώναξε», είπε ο Kunstmann. «Ο γιατρός της είπε «κλάψε Isa!» Έκανε αυτή τη σοβαρή έκφραση και άρχισε να κλαίει μόνο αφού κόπηκε ο ομφάλιος λώρος» πρόσθεσε ο φωτογράφος που ανήρτησε τις φωτογραφίες στο Facebook γεμάτος υπερηφάνεια!