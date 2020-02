Κόσμος

Σάντερς σε Πούτιν: μείνε μακριά από τις αμερικανικές εκλογές

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Τι απάντησε ο εκ των υποψηφίων για το χρίσμα των Δημοκρατικών, στις καταγγελίες ότι η Ρωσία στηρίζει την υποψηφιότητα του.

Πυρά κατά της Ρωσίας για τη φημολογούμενη προσπάθειά της να παρέμβει στις αμερικανικές προεδρικές εκλογές στηρίζοντας την εκστρατεία του Μπέρνι Σάντερς, εξαπέλυσε ο υποψήφιος για το χρίσμα των Δημοκρατικών.

Μιλώντας σε υποστηρικτές του στην Καλιφόρνια ο Σάντερς- που είναι ανάμεσα στα φαβορί για το χρίσμα- είπε πως ενημερώθηκε από Αμερικανούς αξιωματούχους για ρωσικές προσπάθειες να στηρίξουν την εκστρατεία του.

Ο 78χρονος Γερουσιαστής του Βερμόντ ξεκαθάρισε πως ο ίδιος είναι κατηγορηματικό αντίθετος σε κάθε τέτοια προσπάθεια και αποκήρυξε τον Βλαντιμίρ Πούτιν ως έναν «αυταρχικό κακοποιό» (autocratic thug), του οποίου η κυβέρνηση «έχει χρησιμοποιήσει τη διαδικτυακή προπαγάνδα για να διχάσει τη χώρα μας».

«Ας είμαστε ξεκάθαροι. Οι Ρώσοι θέλουν να υπονομεύσουν την αμερικανική δημοκρατία διχάζοντάς μας και σε αντίθεση με τον σημερινό πρόεδρο, εγώ στέκομαι απέναντι στις προσπάθειές τους και κάθε άλλης ξένης δύναμης να παρέμβει στις εκλογές μας», τόνισε ο Σάντερς και κάλεσε τον Βλαντιμίρ Πούτιν να μείνει «εκτός των αμερικανικών εκλογών».