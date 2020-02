Κοινωνία

Κραυγή αγωνίας, μέσω ΑΝΤ1, από άνεργο πατέρα που ζητά δουλειά

Ο άτυχος Ηρακλής, μετά το ατύχημά του, προσπαθεί να σταθεί και πάλι στα πόδια του για να μεγαλώσει τα παιδιά του!

Έναν «Γολγοθά» ζει καθημερινά ένας πατέρας από το Μενίδι, ο οποίος ζητά δουλειά για να μεγαλώσει τα παιδιά του.

Ο άτυχος πατέρας είχε ένα ατύχημα που τον ανάγκασε να μείνει σε ακινησία και έτσι να εγκαταλείψει τη δουλειά του μέχρι να μπορέσει να σταθεί στα πόδια του.

Πλέον είναι καλά και αναζητά μια ευκαιρία για να μπορεί να πληρώνει το ενοίκιό του και τα έξοδα της οικογένειάς του.

Μάλιστα, ένας φίλος του έχει αναρτήσει αγγελία σε εφημερίδα, προκειμένου να μπορέσει να συγκεντρώσει τα αναγκαία για τα παιδιά του.

«Ψάχνω μία δουλειά για να μπορώ να πληρώσω το νοίκι. Δεν θα έχω τα 100 ευρώ που λείπουν στο τέλος του μήνα» τόνισε ο ίδιος μιλώντας στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Πρωινοί Τύποι».

Όποιος θέλει να βοηθήσει, μπορεί να απευθυνθεί στο τηλέφωνο: 6943293638, Παντελής Μουκάνης.