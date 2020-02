Κοινωνία

Θρίλερ με πτώμα σε παραλία

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Τα πρώτα ευρήματα δείχνουν ότι πρόκειται για εγκληματική ενέργεια.

Συναγερμός σήμανε το πρωί του Σαββάτου στις Αρχές, μετά την εύρεση ενός πτώματος στην φημισμένη παραλία του Αλμυρού, στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης.

Σύμφωνα με το fonien.gr, δίπλα στο πτώμα βρέθηκε ένα σφυρί και ο νεκρός έφερε τραύμα στο κεφάλι, γεγονός που υποδηλώνει ότι πιθανότατα πρόκειται για εγκληματική ενέργεια.

Η ταυτότητα ακόμα του νεκρού δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμη, ενώ οι έρευνες των αρχών ασφαλείας συνεχίζονται