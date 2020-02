Τεχνολογία - Επιστήμη

Drive Temper: μαθητές βάζουν "φρένο" στη μη ασφαλή οδήγηση

Πρόκειται για ένα app για κινητά, που συλλέγει πληροφορίες για τη συμπεριφορά του οδηγού και την κίνηση του οχήματος, οι οποίες κρύβουν ενδείξεις πιθανού ατυχήματος.

Οδηγός εγκλωβισμένος στο κυκλοφοριακό χάος μιας τυπικής ημέρας χωρίς μέσα μαζικής μεταφοράς σε κάποια μεγαλούπολη, αρχίζει να χάνει σταδιακά την υπομονή του, να ανεβάζει παλμούς κι όταν τελικά «καθαρίσει» ο δρόμος οδηγεί νευρικά, αλλάζοντας συνεχώς λωρίδες, με μεγάλη ταχύτητα και χωρίς τη χρήση φλας. Ακολουθεί, δηλαδή, οδηγικές τακτικές που συχνά οδηγούν σε ατυχήματα. Αν, όμως, υπήρχε κάποιος να του «χτυπήσει το καμπανάκι» και να τον επαναφέρει στον ίσιο δρόμο, ίσως να το ξανασκεφτόταν προτού βάλει τη δική του ζωή και τις ζωές των γύρω του σε κίνδυνο.

Ένας «συνοδηγός», όπως το Drive Temper, μια καινοτόμος εφαρμογή που ανέπτυξαν μαθητές της Β' Λυκείου του Πειραματικού Σχολείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, έρχεται να βάλει «φρένο» σε τέτοιου είδους οδηγικές συμπεριφορές, συμβάλλοντας σημαντικά στον περιορισμό των τροχαίων ατυχημάτων. «Πρόκειται για ένα app για κινητά τηλέφωνα, που συλλέγει πληροφορίες για τη συμπεριφορά του οδηγού και την κίνηση του οχήματος, οι οποίες κρύβουν ενδείξεις πιθανού ατυχήματος», εξηγεί στον ραδιοφωνικό σταθμό του Αθηναϊκού- Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων «Πρακτορείο 104,9 FM» η Λουκία Κοτσιφού, μέλος της 9μελούς ομάδας του Drive Temper.

Συλλέγοντας δεδομένα από τους αισθητήρες του κινητού ή του smartwatch (επιτάχυνση, θέση και κλίση του οχήματος και στοιχεία για τη χρήση του κινητού, όπως ομιλία, texting, χρήση εφαρμογών), αλλά και από το ίδιο το όχημα μέσω της θύρας OTBII ή bluethooth (ταχύτητα, χρήση φλας, ένταση ηχοσυστήματος, χρήση ζώνης ασφαλείας), η εφαρμογή τα επεξεργάζεται με μεθόδους μηχανικής μάθησης (machine learning) για να υπολογίσει το επίπεδο της οδηγικής συμπεριφοράς σε μια κλίμακα από επιθετική μέχρι ήπια (ασφαλή) οδήγηση.

«Οι χρήστες της εφαρμογής θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν και να βελτιώνουν την οδηγική τους συμπεριφορά και να προλαμβάνουν πιθανά ατυχήματα», εξηγεί η συμμαθήτρια τής Λουκίας, Χριστίνα Τορτοπίδου, επισημαίνοντας ότι κάτι τέτοιο θα μπορούσε να συνδεθεί και με συστήματα επιβράβευσης του οδηγού.

Φιλοδοξία των μαθητών που αναπτύσσουν την εφαρμογή είναι «η ευαισθητοποίηση και ο προβληματισμός των οδηγών για τον τρόπο που οδηγούν, με απώτερο σκοπό τη διάθεση αυτοβελτίωσής τους ώστε να γίνουν οι δρόμοι ασφαλέστεροι για όλους», σημειώνει, από την πλευρά του, ο Δημήτρης Κοκκινάκος, μέλος κι αυτός της ομάδας. Επισημαίνει, δε, ότι το Drive Temper απευθύνεται κυρίως σε εταιρείες και οργανισμούς που έχουν στόλους οχημάτων με επαγγελματίες οδηγούς, όπως εταιρείες μεταφορών, ταξί, γραφεία τουρισμού κ.ά.

Η Χριστίνα Τορτοπίδου, γενική διευθύντρια της εικονικής αυτής επιχείρησης, η Λουκία Κοτσιφού, υπεύθυνη διεύθυνσης, η Δήμητρα Τζίνα, υπεύθυνη δημιουργικού, η Ελένη Δαλαρά, υπεύθυνη μάρκετινγκ, η Ηλέκτρα Γεωργία Αηδονά, υπεύθυνη οικονομικών, ο Δημήτρης Κοκκινάκος, υπεύθυνος μάρκετινγκ, ο Σωτήρης Χαράλαμπος Διαμαντούδης, υπεύθυνος παραγωγής, ο Παναγιώτης Καραγέλης, υπεύθυνος τεχνολογίας και ο Θρασύλουβος Ειρηναίος Μάρακας, υπεύθυνος ανθρώπινου δυναμικού, συγκροτούν την ομάδα του Drive Temper που θα συμμετάσχει στον μαθητικό διαγωνισμό «Εικονική Επιχείρηση 2020» του Σωματείου Επιχειρηματικότητας Νέων/Junior Achievement Greece, στο πλαίσιο του οποίου ομάδες μαθητών σε όλη την Ελλάδα ιδρύουν εικονικές επιχειρήσεις, υλοποιώντας μια ιδέα τους.

Συμπαραστάτες και συνοδοιπόρους σ' αυτή την πορεία, οι εννέα μαθητές της Β' Λυκείου του Πειραματικού Σχολείου Θεσσαλονίκης έχουν τους εκπαιδευτικούς Μανώλη Κοσμίδη, Σαπφώ Φωτιάδου και Ελένη Πετρίδου, που συντονίζουν την ομάδα, με την εθελοντική βοήθεια σε θέματα επιχειρηματικότητας τού Δημήτρη Υφαντίδη, στελέχους της Εθνικής Τράπεζας.

«Η πρώτη σκέψη μας ήταν να αντιμετωπίσουμε ένα σοβαρό κοινωνικό ζήτημα, όπως είναι η οδική ασφάλεια. Ο λόγος που αυτό είναι σημαντικό για εμάς είναι ότι για τη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα (των παιδιών) είναι η βασικότερη αιτία απωλειών», αναφέρει ο εκπαιδευτικός κ. Κοσμίδης, εξηγώντας γιατί επελέγη το συγκεκριμένο αντικείμενο ως βάση της εικονικής επιχείρησης. «Ένα πολύ σημαντικό επίσης σημείο σε όλη αυτή τη διαδικασία είναι η ανάπτυξη δεξιοτήτων επιχειρηματικότητας, κάτι που "πονάει" τη χώρα μας», σημειώνει ο κ. Κοσμίδης και προσθέτει: «Θέλουμε, δηλαδή, τα παιδιά να αποκτήσουν τις βασικές γνώσεις και δεξιότητες για την ανάπτυξη μιας επιχείρησης. Αν ξεκινήσουμε να χτίζουμε τους ηγέτες, τους ελεύθερους επιχειρηματίες από το σχολείο, νομίζω ότι θα έχουμε μια διαφορετική κοινωνία».

Το στήσιμο μιας εικονικής επιχείρησης είναι μια διαδικασία όχι μόνο δημιουργική για τους μαθητές αλλά και ευχάριστη, όπως λένε με μια φωνή, μια εμπειρία που τους φέρνει πιο κοντά και τους μαθαίνει πως το αρχαίο ρητό «η ισχύς εν τη ενώσει» κάθε άλλο παρά τυχαίο είναι!