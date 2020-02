Life

Η Κέιτι Πέρι κατέρρευσε από διαρροή αερίου (βίντεο)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Η Κέιτι Πέρι δήλωσε ότι δεν αισθάνεται καλά και στη συνέχεια έπεσε κάτω με το κεφάλι...

Ένταση επικράτησε στο αμερικανικό τηλεοπτικό σόου "American Idol", αλλά δεν είχε καμία σχέση με τις ακροάσεις.

Σύμφωνα με στιγμιότυπο που δημοσιεύτηκε αποκλειστικά από το περιοδικό People, οι κριτές, Κέιτ Πέρι, Λουκ Μπράιαν και Λάιονελ Ρίτσι βρίσκονται στις ακροάσεις, όταν ξαφνικά γίνεται αντιληπτή μυρωδιά προπανίου. "Μήπως μυρίζετε κι εσείς αέριο; Είναι πολύ έντονο" λέει η Κέιτι Πέρι. "Εισπνέουμε έντονο προπάνιο" συμφωνεί ο Λουκ Μπράιαν εφιστώντας την προσοχή των παραγωγών.

"Έχω έναν ελαφρύ πονοκέφαλο από αυτό" λέει η τραγουδίστρια της ποπ, στέκεται στο τραπέζι των κριτών, καθώς προετοιμάζεται να κάνει μια βιαστική έξοδο. "Ω είναι δυσάρεστο, είναι πραγματικά δυσάρεστο" επαναλαμβάνει. Ο συναγερμός πυρκαγιάς και οι σειρήνες ακούγονται, καθώς ένας παραγωγός απομακρυνθεί τους διαγωνιζόμενους τραγουδιστές, ζητώντας τους να κατευθυνθούν έξω "όσο το δυνατόν γρηγορότερα".

Η κάμερα τότε εστιάζει σε μία διαγωνιζόμενη σε σύγχυση στη σκηνή, αβέβαιη ως προς το αν θα πρέπει να μείνει ή να φύγει. "Ω, μπορείτε να το μυρίσετε, έτσι;" ρωτά ο Λάιονελ Ρίτσι, καθώς το συνεργείο συγκεντρώνεται έξω από το κτίριο, ενώ εισέρχονται πυροσβέστες. "Δεν είναι αστείο, πραγματικά υπάρχει διαρροή αερίου" επιβεβαιώνει ο Μπράιαν.

Ξαφνικά η Κέιτι Πέρι δηλώνει: "Δεν αισθάνομαι καλά" και στη συνέχεια πέφτει κάτω με το κεφάλι. Το στιγμιότυπο θα προβληθεί στις ΗΠΑ στο επεισόδιο της Κυριακής του μουσικού διαγωνισμού "American Idol".